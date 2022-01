Andrew Garfield sera de retour pour un nouveau film Spider-Man, selon une fuite

Spider-Man: No Way Home a dépassé 1,53 milliard de dollars au box-office après trois week-ends complets. Le film continuera probablement à bien fonctionner, car il n’a même pas encore ouvert sur certains marchés. Il ne fait aucun doute que Sony et Marvel ont un coup sur les mains, et il ne fait aucun doute que le spoiler le plus important du film en est responsable.

La plupart des rumeurs qui ont précédé No Way Home nous ont dit que Tobey Maguire et Andrew Garfield reprendraient leurs rôles de Spider-Man. No Way Home a confirmé que les spoilers étaient exacts. Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield s’habillent tous pour faire face à la menace multivers du nouveau film. Si vous n’avez toujours pas vu le film, c’est le genre de spoil qui ne gâchera pas votre expérience.

Mais quelques spoilers plus importants pourraient suivre ci-dessous, alors que nous relayons les dernières rumeurs. Andrew Garfield pourrait reprendre son rôle de Spider-Man à l’avenir. Tobey Maguire pourrait également participer à l’action. Et Sony pourrait ramener d’autres personnages des films précédents.

Andrew Garfield est prêt à revenir en tant que Spider-Man

Maintenant qu’il n’a plus à nier le grand secret de No Way Home, Andrew Garfield a parlé de son expérience du tournage de No Way Home aux côtés de Maguire et Holland. Dans la foulée, nous avons appris que l’acteur avait improvisé l’une des meilleures répliques du film.

Dans ces interviews, Garfield a confirmé qu’il était prêt à jouer à nouveau Peter Parker à l’avenir.

« C’est un personnage qui sera toujours si significatif pour moi, et si beau pour moi, et encore une fois, il revient au service », a-t-il déclaré à ET. «Je pense que s’il y a un moyen parce que c’est de cela qu’il s’agit, il s’agit de servir le plus grand bien et de servir ses semblables, de servir l’humanité et toute vie. Donc, s’il y a un moyen pour moi de continuer à ajouter à l’héritage de ce personnage d’une manière qui donne l’impression que c’est au service d’un public, au service des thèmes avec lesquels Stan Lee a injecté ce personnage, je suis ouvert, de Bien sûr, je suis très, très ouvert, mais il faudrait que ce soit très, très spécial. Cela devrait être très, très significatif, amusant et joyeux, comme l’était No Way Home.

Il a dit à Variety la même chose: « Je veux dire, oui, définitivement ouvert à quelque chose si ça lui va. Peter et Spider-Man, ces personnages sont tous axés sur le service, pour le plus grand bien et le plus grand nombre. C’est un garçon de la classe ouvrière du Queens qui connaît la lutte et la perte et qui est profondément empathique. J’essaierais d’emprunter le cadre éthique de Peter Parker en ce sens que, s’il y avait une opportunité de prendre du recul et de raconter plus de cette histoire, je devrais me sentir très sûr et certain de moi-même.

Peter Parker (Tom Holland) dans la scène finale de Spider-Man : No Way Home. Source de l’image : Sony

Les nouvelles rumeurs

Les commentaires d’Andrew Garfield sur Spider-Man sont venus juste au moment où les rumeurs disaient que l’acteur reviendrait pour The Amazing Spider-Man 3.

Garfield n’a jamais pu terminer sa trilogie Spider-Man. Mais peu de temps après la première de No Way Home, Andrew Garfield et The Amazing Spider-Man ont fait leur apparition en ligne. No Way Home pourrait être un film qui complète le voyage initial de Holland en tant que Peter Parker. Mais le Spider-Man de Garfield s’est certainement démarqué. Et les fans demandent le prochain Amazing Spider-Man depuis la mi-décembre.

Cela nous amène aux toutes nouvelles rumeurs d’un initié bien connu de Marvel. Elle s’appelle MyTimeToShine sur Reddit et Twitter. L’initié a laissé tomber diverses informations sur les projets MCU l’année dernière, y compris No Way Home. Et beaucoup d’entre eux se sont avérés exacts.

André revient – MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) 8 janvier 2022

Le leaker a tweeté il y a quelques jours qu’Andrew Garfield revenait. De plus, Emma Stone pourrait également reprendre son rôle, selon une fuite distincte.

Non seulement Andrew, ils veulent aussi le retour d’Emma Stone – MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) 8 janvier 2022

Stone a joué Gwen Stacy dans Amazing Spider-Man 2, la petite amie de Peter Parker. Et elle est décédée d’une mort déchirante qui a changé à jamais Spider-Man d’Andrew Garfield.

No Way Home explore l’impact de la mort de Gwen, comme nous nous y attendions. Sony peut facilement ramener Stacy maintenant qu’il peut jouer la carte du multivers. Dans cet esprit, Stone pourrait jouer une variante de son personnage d’origine.

Enfin, le leaker a affirmé que Tobey Maguire revenait également.

Tobey revient – MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) 8 janvier 2022

Aussi excitantes que puissent être ces affirmations, nous n’avons aucune idée de quand et où ces acteurs pourraient revenir. On ne sait pas si Andrew Garfield ou Tobey Maguire obtiendront d’autres projets autonomes. Ou s’ils apparaîtront dans d’autres films Spider-verse ou MCU multivers sur la route.

Mais il n’en reste pas moins que l’univers Spider-Man (SSU) de Sony n’a pas encore son propre Spider-Man. Le SSU a cependant eu beaucoup de succès et Sony n’est pas sur le point d’arrêter de traire l’univers de Spider-Man.