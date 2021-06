Andrew Gillum et Katie Hill s’associent, et le cringe coule librement – ​​RedState ⋆ .

Qu’obtenez-vous lorsque vous combinez deux des politiciens les plus déshonorés des démocrates dans un format podcast ? Apparemment, la réponse est Andrew Gillum et Katie Hill qui disent à quel point les républicains sont terribles.

Oui, le mec qui s’est évanoui sous crystal meth avec une escorte masculine dans une chambre d’hôtel et la femme qui a eu un throuple qui comprenait un employé rémunéré ont des idées sur qui sont les fous.

De toute évidence, ce sont les adultes dans la pièce.

« Le Parti républicain qui existe maintenant doit être complètement détruit ! » Hill a déclaré à Gillum dans le podcast publié mercredi.

« Il n’y a pas d’espoir, vous savez, de le ramener de quoi que ce soit. Ce sont de mauvaises personnes, et s’ils ne sont pas ouvertement mauvais, alors ils sont complices et ils sont faibles, et ils sont, ils sont prêts à détruire les fondements mêmes de ce que nous considérons comme américain, et en plus de cela, prenez loin à droite et à gauche pour tout le monde ! elle a expliqué.

Gillum était catégoriquement d’accord avec Hill sur la vidéo.