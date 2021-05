Andrew Giuliani, 35 ans, dit qu’il a passé une partie de 5 décennies en politique ⋆ .

Le fils de Rudy Giuliani, Andrew Giuliani, a annoncé qu’il serait candidat au poste de gouverneur de New York. Il a annoncé sa candidature lors d’une conférence de presse mardi, et lorsqu’on lui a demandé ce qui le rend qualifié pour le poste (une bonne question!), Il a répondu qu’il avait des décennies d’expérience. En fait, il a prétendu être le seul candidat à avoir passé une partie de cinq décennies en politique et dans la fonction publique.

Giuliani a 35 ans.

Un journaliste lui a demandé où il avait obtenu les calculs pour dire qu’il avait passé cinq décennies en politique, et Giuliani a précisé qu’il avait dit une partie de cinq décennies. Mais même cela n’a aucun sens.

Giuliani commence ce record politique en 1989, lorsque son père a lancé sa première campagne (perdante) à la mairie, donc «une partie de cinq décennies» comprend une année des années 80, les deux premières années de cette décennie et les trois décennies intermédiaires. Une façon étrange de cadrer les choses, mais très bien.

Sauf en 1989, Giuliani le Jeune aurait eu trois ans. Je ne pense pas que nous puissions considérer cela comme une expérience politique pertinente.

Hier Andrew Giuliani:

«Je suis le seul candidat qui a passé une partie de 5 décennies différentes de ma vie en politique ou dans la fonction publique…» Journaliste:

Comment obtenez-vous 5 décennies? Vous n’avez que 35 ans. G:

«Laissez-moi clarifier. J’ai dit des parties de 5 décennies… La première campagne de mon père remonte à 1989… » – Azi 👏 Portez votre 😷 sur votre 👃 et 👃 (@Azi) 19 mai 2021

«J’ai passé une partie de 32 ans en politique», a déclaré le jeune homme de 35 ans, peu convaincant. En toute honnêteté, grandir dans la politique new-yorkaise est quelque chose qu’il pourrait prétendre lui donner une longueur d’avance. Mais ce n’est pas ce qu’il dit. Il revendique explicitement ses années d’enfance comme une véritable expérience politique professionnelle.

Ce clip. https://t.co/p5bUEYt7dx pic.twitter.com/NS5DWPHdVo – Azi 👏 Portez votre 😷 sur votre 👃 et 👃 (@Azi) 19 mai 2021

C’est ridicule, mais Giuliani l’aime clairement comme un morceau de son, car il a répété cette affirmation à Fox News et Newsmax après la conférence de presse.

Andrew Giuliani dit qu’il a passé cinq décennies au gouvernement même s’il a 35 ans. pic.twitter.com/fVSIhHT7DC – Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) 19 mai 2021

Pour rappel, la seule expérience politique réelle de Giuliani remonte à ces dernières années, lorsqu’il s’est vu confier un poste pépère dans l’administration de Donald Trump. Vraisemblablement basé sur rien d’autre que son expérience en tant que golfeur professionnel et amateur et étant le fils de l’avocat maladroit de Trump, Giuliani a été nommé directeur associé au Bureau de la liaison publique et plus tard promu assistant spécial du président.

Son travail consistait à organiser des visites à la Maison Blanche pour les équipes sportives et, pour une raison inexplicable, à représenter son bureau lors des réunions de la Maison Blanche sur la crise des opioïdes.

Décrivant exactement ce que Giuliani a fait à la Maison Blanche, un responsable a dit un jour à The Atlantic: «Il n’essaye pas vraiment de s’impliquer dans quoi que ce soit. Il passe juste un bon moment.

(image: ED JONES / . via .)

