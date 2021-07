Andrew Lawrence a mis fin à ses émissions après les tweets «racistes» de joueurs anglais

Bukayo Saka fait partie des joueurs anglais qui ont été victimes d’abus raciaux (Photo: .)

Le comédien Andrew Lawrence a été abandonné par son agent et a vu plusieurs de ses prochains concerts annulés après avoir fait des commentaires « racistes » sur les footballeurs noirs d’Angleterre après la finale de l’Euro 2020 d’hier soir.

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été victimes d’abus raciaux dégoûtants après avoir manqué des pénalités et l’Italie a remporté le tournoi, la police métropolitaine avertissant qu’un comportement ” inacceptable ” ” ne sera pas toléré “.

Pesant sur la défaite de l’Angleterre, Lawrence avait tweeté: “Tout ce que je dis, c’est que les Blancs ont marqué.”

Dans un article ultérieur, il a ajouté: “Égalité, diversité, s *** sanctions.”

Lawrence a déclaré plus tard: “Je peux voir que cela a offensé beaucoup de gens, et je suis désolé que les Noirs soient mauvais aux tirs au but.”

Un certain nombre de lieux ont décidé d’annuler les émissions de Lawrence à la suite de ses tweets et il a depuis supprimé son profil sur le site de microblogging.



Lawrence a déclaré que « les Noirs sont mauvais aux pénalités » (Photo: Twitter)

Le Hanger Farm Arts Center du Hampshire a écrit: “ Suite aux commentaires racistes du comédien Andrew Lawrence sur Twitter, nous avons pris la décision d’annuler son émission.

“En tant que membre de l’association caritative Minstead Trust, nous travaillons dur pour promouvoir l’inclusion, fournir des espaces sûrs pour tout le monde et avoir une tolérance zéro pour le racisme.”

Worcester Live a ajouté: “Suite aux récents tweets du compte d’Andrew Lawrence, nous avons cessé de vendre des billets pour son spectacle et supprimés de notre site Web. Worcester Live ne soutient pas le discours de haine sous quelque forme que ce soit et nous sommes actuellement en liaison avec l’agent d’Andrew.

Suite aux commentaires racistes du comédien Andrew Lawrence sur Twitter, nous avons pris la décision d’annuler son émission. En tant que membre de l’association caritative Minstead Trust, nous travaillons dur pour promouvoir l’inclusion, fournir des espaces sûrs pour tout le monde et avoir une tolérance zéro pour le racisme. pic.twitter.com/5SE06iIjRF – Centre des arts Hanger Farm (@HangerFarmArts) 12 juillet 2021

â??¼ï¸??Suite aux tweets récents du compte d’Andrew Lawrence, nous avons cessé de vendre des billets pour son spectacle et supprimé de notre site Web. Worcester Live ne soutient pas le discours de haine sous quelque forme que ce soit et nous sommes actuellement en liaison avec l’agent d’Andrew. Nous serons en contact dès que possible avec un résultat â??¼ï¸?? – Worcester Live (@worcester_live) 12 juillet 2021

RBM ne représente plus Andrew Lawrence. – RBM Comédie (@RBMComedy) 12 juillet 2021

“Nous vous contacterons dès que possible avec un résultat.”

Pendant ce temps, Chesham Comedy Club l’a tweeté directement, disant: “Je sais que vous ne vous en soucierez pas particulièrement, mais nous, au Chesham Comedy Club, ne tolérerons le racisme sous aucune forme, veuillez donc considérer votre réservation avec nous comme annulée.”

Les agents de Lawrence, RBM Comedy, ont également déclaré qu’ils ne représentaient plus Lawrence.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

