Andrew Lincoln de The Walking Dead revient à la télévision d’horreur pour la série Guillermo Del Toro

Anciennement connue sous le nom de 10 After Midnight, la série en développement Cabinet of Curiosities proposera huit épisodes animés par des cinéastes et des acteurs choisis par Guillermo del Toro lui-même. Comme l’a révélé Netflix Geeked, l’un de ces épisodes mettra en vedette Andrew Lincoln, Essie Davis de The Babadook et Hannah Galway de Sex/Life. Cet épisode devrait certainement être un banger, également, car il est basé sur une nouvelle originale que Del Toro lui-même a écrite, avec Jennifer Kent de The Babadook assumant les mêmes fonctions pour cet épisode.