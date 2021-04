Andrew Lloyd Webber annonce l’album ‘Symphonic Suites’

Marquant le retour attendu de la musique live dans le West End de Londres, Andrew Lloyd Webber a réuni un orchestre de 81 musiciens pour enregistrer son nouvel album, Andrew Lloyd Webber: Symphonic Suites.

Le projet, sorti le 18 juin, se compose de compositions de trois de ses comédies musicales les plus appréciées. Cet enregistrement est la première représentation en direct à avoir lieu au Theatre Royal Drury Lane, récemment rénové, après la restauration totale de 72,2 millions de dollars de Lloyd Webber’s LW Theatres.

L’album Symphonic Suites est un enregistrement de trois suites nouvellement orchestrées d’Evita, le fantôme de l’Opéraet Sunset Boulevard, spécialement sélectionnés dans le répertoire de comédies musicales primées de Lloyd Webber.

Selon Andrew Lloyd Webber: «Depuis plus d’un an maintenant, nous vivons sans la joie de la musique live. Faire entrer un orchestre de 81 musiciens dans le nouveau Theatre Royal Drury Lane pour cette première représentation sur la plus grande scène de Londres, c’est un pas en avant capital. Alors que nous nous battons pour ramener les artistes au travail et les théâtres à la vie, j’espère que cet album prendra maintenant un nouveau sens: la musique qui représente le retour triomphant et plein d’espoir de la musique live, du théâtre et du divertissement à travers le monde. C’est merveilleux et très émouvant pour moi de voir de brillants musiciens revenir à leur place.

L’orchestre qui interprète ces suites, dirigé par Simon Lee, rassemble certains des musiciens les plus talentueux du monde, unis après un an de séparation. Pour certains, c’est la première chance de revenir à l’enregistrement en direct après l’impact dévastateur de la pandémie COVID-19. L’enregistrement a été réalisé conformément à tous les protocoles Covid-19 actuels du gouvernement.

Cette année, Phantom of the Opera fête ses 35 ans dans le West End, tandis que la production filmée de Sunset Boulevard, qui a ouvert ses portes à Londres en 1993 à Leicester Curve, sera réédité au public du 10 au 15 mai. Evita court dans le West End depuis 43 ans.

The Symphonic Suites d’Andrew Lloyd Webber sort le 18 juin et est disponible en précommande.