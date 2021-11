Andrew Lloyd Webber célèbre l’album n°1 avec « Syphonic Suites »

The Official Chart Company a confirmé que Les suites symphoniques d’Andrew Lloyd Webber a fait ses débuts au n ° 1 du classement officiel des spécialistes classiques.

Il s’agit du deuxième album « lockdown » d’Andrew Lloyd Webber en un an, après le succès de l’enregistrement original de la distribution de l’album Cendrillon, qui a atteint la première place du classement officiel des compilations. Les deux ont été réalisés pendant les blocages de Covid-19 ou sous restrictions.

Symphonic Suites propose des arrangements orchestraux de certaines des musiques les plus appréciées du compositeur de The le fantôme de l’Opéra, Evita et Sunset Boulevard.

« Deux albums n°1 en une année où la musique live et le théâtre musical ont tant souffert, c’est un vrai privilège. Je suis très fier que ce moment reconnaisse ma nouvelle Cendrillon et nos versions symphoniques de certaines de mes compositions les plus précieuses. Merci à tous ceux qui ont écouté ces albums et continuent de soutenir le retour des performances live dans tout le pays », a déclaré Andrew Lloyd Webber dans un communiqué.

Enregistrées au Lloyd Webber’s Theatre Royal Drury Lane avec un orchestre de 81 musiciens, les Symphonic Suites ont reçu des critiques élogieuses.

L’orchestre qui a interprété ces suites, dirigé par Simon Lee, a réuni quelques-uns des musiciens les plus talentueux du monde, unis après un an de séparation. Pour certains, c’était la première chance de revenir à l’enregistrement en direct après l’impact dévastateur de la pandémie de COVID-19. L’enregistrement a été effectué conformément à tous les protocoles Covid-19 actuels du gouvernement.

Cette année, Phantom of the Opera célèbre ses 35 ans dans le West End, tandis que la production filmée de Sunset Boulevard, qui a ouvert ses portes à Londres en 1993 à Leicester Curve, sera rééditée pour le public entre le 10 et le 15 mai. Evita est présent dans le West End depuis 43 ans.

Dès l’annonce du projet, Andrew Lloyd Webber a déclaré: «Depuis plus d’un an maintenant, nous vivons sans la joie de la musique live. Amener un orchestre de 81 musiciens dans le nouveau Theatre Royal Drury Lane pour cette première représentation sur la plus grande scène de Londres, c’est comme un pas en avant capital.

