Andrew Lloyd Webber partage “Marry For Love” du London Gay Men’s Chorus

Andrew Lloyd Webber a partagé la version London Gay Men’s Chorus de «Se marier par amour” de sa prochaine interprétation de Cendrillon. Le morceau a été enregistré au Theatre Royal Drury Lane avec 80 membres de la chorale.

Dans le cadre du magazine Attitude Fierté De La Maison Série YouTube, une performance spéciale de “Marry For Love” sera diffusée le 19 juin. Le visuel ira dans les coulisses des répétitions de la chorale pour la performance ainsi que des interviews personnelles des membres du London Gay Men’s Chorus et des apparitions spéciales de Webber lui-même. Il sera ensuite téléchargé sur le chaîne officielle du chœur.

se

“Marry For Love” est le dernier single à sortir de Cendrillon de Webber. Rien que cette année, la légende du théâtre a partagé “Far Too Late” et “Je sais que j’ai un coeur” avec Carrie Hope Fletcher qui a été choisie pour jouer le rôle principal dans la prochaine production théâtrale du conte de fées classique. Enregistrements de “Bad Cinderella” avec Fletcher et “Seulement toi, toi seul» avec Ivano Turco arrivé fin 2020.

En parlant de l’enregistrement de Fletcher de “I Know I Have A Heart”, Webber a déclaré: “Je savais que nous avions besoin d’un moment de ballade puissante pour Cendrillon et je suis tellement excité que vous l’entendiez enfin. Ces choses ont tendance à venir à vous quand vous vous y attendez le moins et j’ai écrit cette mélodie dans un avion pour LA. Je l’ai envoyé à notre parolier et presque instantanément, David Zippel est revenu avec la phrase fantastique, “Je sais que j’ai un cœur parce que tu l’as brisé.” “Je sais que j’ai un cœur” est le “moment d’amour non partagé” de Cendrillon dans la série, mais je ne vous en dira pas plus, à part le plaisir que c’est d’avoir une voix comme celle de Carrie.

Cinderella: The Musical d’Andrew Lloyd Webber (Original London Cast Recording) sortira dans le monde via Polydor Records le 9 juillet et est disponible en pré-commande.