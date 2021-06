Andrew Lloyd Webber promet de défier les extensions potentielles de verrouillage

Le compositeur londonien Andrew Lloyd Webber a promis de défier les éventuelles extensions de verrouillage en rouvrant ses théâtres sans distanciation sociale plus tard ce mois-ci, que les responsables du gouvernement britannique annulent ou non toutes les restrictions liées au COVID comme prévu provisoirement.

Le compositeur du Fantôme de l’Opéra, âgé de 73 ans, a exprimé son intention de recommencer à proposer des spectacles à un public non socialement éloigné lors d’une discussion avec The Telegraph. Soulignant le « stress financier aigu » que ses cinémas ont subi depuis le début de la pandémie l’année dernière, Andrew Lloyd Webber a déclaré au début de l’interview (qui nécessite une inscription pour voir) qu’il rouvrira en juin « contre vents et marées. “

Les avant-premières de Cendrillon, la première nouvelle comédie musicale du triple lauréat d’un Grammy depuis la School of Rock de 2015, devraient commencer le vendredi 25 juin, avant une première mondiale à la mi-juillet. Et tandis que le plan de réouverture de la «feuille de route hors verrouillage» du gouvernement britannique indique toujours que la quatrième étape (impliquant la suppression de «toutes les limites légales aux contacts sociaux») «aura lieu au plus tôt» le lundi 21 juin, les preuves suggèrent que les responsables de la santé pourraient retarder cette fin de confinement.

Certes, le secrétaire à la Santé Matt Hancock a précisé dans une récente interview que le gouvernement est «absolument ouvert» au maintien des restrictions au-delà du 21 en raison de la présence de variantes de coronavirus supplémentaires (et potentiellement plus transmissibles). Une décision formelle sur la quatrième étape devrait arriver lundi prochain, le 14 juin, à la suite de l’examen des données d’infection au COVID-19.

Mais Andrew Lloyd Webber – qui a signé fin avril une lettre ouverte en faveur des « passeports » du vaccin COVID-19 – aurait dépensé au nord de 1,4 million de dollars (1 million de livres sterling) par mois pour entretenir ses six cinémas fermés et aurait emprunté 70 millions de dollars (50 millions de livres sterling) au milieu de la pandémie. De plus, l’investissement de près de 8,5 millions de dollars (6 millions de livres sterling) qui a donné vie à Cendrillon s’avérera impossible à récupérer à moins que le grand public ne puisse assister aux projections, selon la discussion de Lloyd Webber avec The Telegraph.

Gardant ces points à l’esprit, le six fois lauréat du Tony Award a indiqué que si le gouvernement reportait effectivement la quatrième étape, lui et son équipe avanceraient avec les dates prévues de Cendrillon et diraient: «Venez au théâtre et arrêtez-nous.

“J’ai vu la science des tests, ne me demandez pas comment”, a expliqué l’ancien membre de la Chambre des Lords Lloyd Webber au Telegraph. «Ils prouvent tous que les théâtres sont complètement sûrs, le virus n’y est pas transporté. Si le gouvernement ignore sa propre science, nous avons la mère de toutes les poursuites judiciaires contre lui. Si Cendrillon ne pouvait pas ouvrir, nous dirions : « Écoutez, soit nous allons en justice à ce sujet, soit vous devrez nous dédommager. »

Andrew Lloyd Webber a également révélé qu’il ne connaissait “pas du tout” le Premier ministre Boris Johnson, en plus d’indiquer que Johnson n’avait montré “aucun intérêt à entrer en contact”. S’appuyant sur ce dernier, l’intronisé au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs a également fait savoir qu’il existe « un risque réel » qu’il doive vendre ses théâtres si les restrictions se poursuivent, car « il y a des acheteurs étrangers qui reniflent qui aimeraient vraiment avoir [playhouses] comme trophées.

Le retard possible de la réouverture du Royaume-Uni souligne les approches variées que les pays (et même les États et les villes) adoptent pour supprimer les restrictions de verrouillage – et, à son tour, permettre la reprise des divertissements de foule. Certes, un certain nombre d’événements en salle à pleine capacité ont déjà eu lieu en Floride en 2021, tandis que le Michigan vise juillet pour une réouverture complète.