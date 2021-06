Andrew Lloyd Webber repousse les menaces pour défier les restrictions COVID-19

M&M continue de faire parler de lui sur deux freins clés du ROIC (se référer aux (Mauvaises) perceptions et ratés) – les UV et les pertes subsidiaires. Nous avons accueilli Mahindra & Mahindra (M&M) à la conférence électronique Edelweiss India CXO 2021, édition US & UK. Points saillants : i) Les prévisions d’investissement en capital pour […] More