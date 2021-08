Andrew Luck est revenu sur le terrain de football, formé avec l’équipe en juillet

Andrew Luck a fait un grand retour sur le terrain de football en juillet. Selon sommetdaily.com, l’ancien quart-arrière des Colts d’Indianapolis a assisté à l’entraînement de l’équipe de football du Summit High School dans le Colorado et a travaillé comme quart-arrière de l’équipe scoute contre la défense universitaire.

La chance a pu contacter l’entraîneur adjoint de football de Summit High School, Rob Gannon, par l’intermédiaire d’amis communs à la station de ski de Breckenridge dans le comté de Summit, dans le Colorado. Il a demandé s’il était venu s’entraîner le mois dernier, amenant les entraîneurs à annoncer la grande nouvelle aux joueurs.

“Et puis je me suis souvenu d’avoir entendu quelque chose à propos d’Andrew Luck skiant à A-Basin”, a déclaré le quart-arrière partant Jack Schierholz à Summitdaily.com, selon l’IndyStar. “Alors j’ai pensé, ‘C’est peut-être lui.’ Cela aurait du sens. Mais dès que je suis entré, c’était surréaliste. En plus de diriger l’offensive de l’équipe de scouts, Luck a donné quelques conseils à Schierholz et a parlé à toute l’équipe dans les vestiaires.

“C’est ce qui est génial avec le football, c’est qu’il nous rassemble tous et que vous avez un terrain de jeu égal, ce terrain d’entente pour être dans ce vestiaire et pour qu’il soit simplement l’un des garçons”, a déclaré l’entraîneur du Summit, James Wagner. « Le football reste le football, peu importe où vous êtes. Je pense qu’il était tellement heureux d’être à nouveau sur le terrain et d’être autour du match. Et c’était vraiment cool pour moi de voir ça en lui.”

Luck a annoncé sa retraite avant le début de la saison 2019. Lors de son discours de retraite, Luck a expliqué ce qu’il mettait fin à sa carrière dans la NFL à l’âge de 29 ans. “Je ne me suis pas réveillé ce matin et [decide]. Une semaine et demie à deux semaines. Cela a été un peu rapide et furieux et le manque de progrès sur ma cheville. Je souffre. J’ai encore mal. J’ai été dans ce cycle. Cela fait quatre ans de ce cycle blessure-douleur. Pour que j’avance dans ma vie comme je le souhaite, cela n’impliquait pas le football.”

Luck a été repêché n ° 1 au classement général par les Colts en 2012. Au cours de ses sept saisons, Luck a été nommé quatre fois au Pro Bowl et nommé joueur de retour de l’année en 2018. Il a mené les Colts au match de championnat de l’AFC en 2014.