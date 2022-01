Andrew Luck révèle ce qu’il a fait depuis sa retraite de la NFL

Andrew Luck a fait une rare apparition publique cette semaine. L’ancien quart-arrière des Colts d’Indianapolis était au Lucas Oil Stadium à Indianapolis pour le match de championnat national des éliminatoires de football universitaire entre la Géorgie et l’Alabama. Il a été vu en train de parler à l’analyste d’ESPN et ancien quart-arrière de la NFL, Robert Griffin III, qui a demandé à Luck ce qu’il faisait depuis sa retraite de la NFL en 2019.

« Devoir de papa à plein temps », a-t-il déclaré. « Ça a été une joie totale. » On a également demandé à Luck quels conseils il donnerait au quart-arrière de Géorgie Stetson Bennett et au quart-arrière de l’Alabama Bryce Young. « C’est une excellente question », a déclaré Luck. « Certainement, limitez les revirements. Je pense que c’est le facteur le plus important pour gagner ou perdre des matchs et profiter du moment. »

Andrew Luck et @RGIII donnent des conseils à Bryce Young et Stetson Bennett avant le #NationalChampionship 🤝 pic.twitter.com/IsOU2qMTu4 – ESPN (@espn) 10 janvier 2022

La retraite de Luck était très surprenante étant donné qu’il avait 29 ans à l’époque. Il venait de terminer une saison 2018 où il a lancé pour 4 539 verges, 39 touchés et 15 interceptions avec une cote de 98,7 quart-arrière. Luck a annoncé sa retraite peu avant le début de la saison régulière 2019. Lors de sa conférence de presse, Luck a révélé pourquoi il avait pris sa retraite.

« C’est une myriade de problèmes », a déclaré Luck. « Tenture du mollet, conflit postérieur, entorse haute de la cheville. Une partie de mon parcours à venir consistera à me débarrasser de la douleur et à trouver comment me sentir mieux. « Cela a été mon parcours personnel dans le football. Le parcours de chacun est différent. Au cours de la semaine dernière, je me disais : « Est-ce que je vais avoir un tas de ressentiment envers le jeu ou de dépit en entrant dans ce bâtiment ? » Et je ne le fais pas. Tout ce que je ressens, c’est de l’amour pour ce jeu et de l’amour pour mes coéquipiers. Je sais que mon parcours a eu des hauts et des bas et qu’il a fait des ravages au cours des quatre dernières années, ainsi que le tribut mental et émotionnel que cela a aussi. Je n’imaginais pas prendre ma retraite avant il y a deux semaines. »

Luck a été sélectionné n ° 1 au classement général par les Colts en 2012. Lors de sa dernière saison, Luck a été nommé Comeback Player de l’année et a été nommé au Pro Bowl quatre pour la quatrième fois. Sa meilleure saison a été en 2014 lorsqu’il a lancé pour 4 761 verges, 40 touchés et 16 interceptions tout en menant les Colts au match de championnat de l’AFC. Luck a joué au football universitaire à Stanford où il a été finaliste du trophée Heisman en 2011.