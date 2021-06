Andrew Marr «a eu un sale bout de Covid» malgré la double vaccination

UNE

Andrew Marr a déclaré avoir subi une « méchante » crise de coronavirus après avoir reçu les deux vaccins.

L’intervieweur politique de la BBC a annoncé la nouvelle dans son programme du dimanche et a remercié le présentateur Nick Robinson de l’avoir remplacé la semaine dernière.

Décrivant ses symptômes comme similaires à un “rhume d’été”, l’homme de 61 ans a déclaré aux téléspectateurs en ouvrant le programme: “J’ai eu un peu de Covid la semaine dernière, malgré le double coup, et c’était très méchant aussi.”

Il a suggéré qu’il avait peut-être contracté le virus alors qu’il couvrait le sommet du G7 à Cornwall plus tôt ce mois-ci.

Selon les directives du gouvernement, certaines personnes peuvent toujours contracter Covid-19 malgré une vaccination, mais cela devrait être moins grave.

Il recommande aux gens de continuer à prendre des précautions pour éviter l’infection car, “comme tous les médicaments, aucun vaccin n’est complètement efficace”.

S’adressant à Sir Peter Horby, qui préside le Groupe consultatif du gouvernement sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (Nervtag), Marr a demandé: «J’espère qu’il n’est pas indulgent de vous poser des questions sur moi, car j’ai eu un coronavirus la semaine dernière.

«J’avais reçu un double coup plus tôt au printemps et je me sentais, sinon le roi du monde, du moins presque entièrement immunisé. Et pourtant je l’ai eu. Est-ce que je n’ai pas eu de chance ? »

Sir Peter a répondu : « Je pense que vous l’étiez.

« Ce que nous savons avec les vaccins, c’est qu’ils sont en fait remarquablement efficaces pour prévenir les hospitalisations et les décès. Ils sont moins efficaces pour prévenir l’infection.

“Donc, même si vous étiez malade, vous n’avez pas été hospitalisé et il n’y a pas eu de décès, et c’est probablement à cause de la vaccination.”

Sir Peter a déclaré que, malgré la vaccination des personnes, il y aura des « infections révolutionnaires » et les individus peuvent toujours être « assez malades » avec Covid-19.

Il a déclaré à Marr : « Il est vraiment important que les gens se rendent compte que, à mesure que nous augmentons les taux de vaccination et que la plupart des personnes âgées sont vaccinées, nous assisterons à des infections de pointe.

« Cela ne veut pas dire que les vaccins ne fonctionnent pas – des avancées étaient attendues.

“Ce que nous voulons faire, c’est prévenir les hospitalisations et les décès, et les vaccins le font très efficacement.”

Sir Peter a ajouté: «Vous pouvez être assez malade et ne pas vous retrouver à l’hôpital.

“Je suis dans la cinquantaine et beaucoup de mes amis du même âge ont eu une maladie assez grave et ont été sur le point d’essayer de s’envoyer à l’hôpital, vous pouvez donc contracter une maladie assez désagréable.”