Andrew Marr a remis en question l’avenir de la BBC après un indice de sortie : « Très, très dur ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Andrew Marr discute de l’avenir de la BBC avec Lord Tony Hall

M. Marr, un ancien rédacteur politique de la BBC, qui a dirigé l’établissement de l’ordre du jour, « The Andrew Marr Show » le dimanche matin, a annoncé son départ dans un article sur Twitter. Il a écrit : » Annonce personnelle. Après 21 ans, j’ai décidé de quitter la BBC. » Je laisse derrière moi de nombreux souvenirs heureux et de merveilleux collègues.

« Mais à partir du Nouvel An, je déménage à Global pour écrire et présenter des émissions politiques et culturelles, et pour écrire pour des journaux. »

Il a ajouté: « Je pense que la politique et la vie publique britanniques vont traverser une décennie encore plus mouvementée, et comme je l’ai dit, je suis impatient de retrouver ma propre voix.

« Je fais The Andrew Marr Show tous les dimanches matins depuis 16 ans maintenant et c’est probablement plus que suffisant pour tout le monde! »

Le journaliste avait déjà fait allusion à un départ imminent du diffuseur après avoir suggéré que « des gens comme moi » auront « très difficile de continuer à être neutres » dans leur politique dans un proche avenir.

Andrew Marr : Le journaliste vétéran de la BBC a quitté la société après 21 ans (Image : GETTY)

Twitter : il a fait l’annonce dans un article sur Twitter (Image : Twitter/@AndrewMarr9)

L’année dernière, il a déclaré qu’il trouvait les exigences d’impartialité de la BBC « très frustrantes », mais a insisté sur le fait qu’il « croyait toujours » en son travail.

Cependant, il est allé plus loin lors d’une interview à Aye Write, le festival du livre de Glasgow, en mai de cette année.

Interrogé par son intervieweuse, la journaliste Ruth Wishart, s’il a déjà ressenti « un besoin désespéré de sortir du placard » à cause de ses opinions politiques, M. Marr a répondu: « Oui, absolument ».

Alors qu’il refusait d’élaborer sur sa politique personnelle – « Je ne peux pas vous le dire maintenant parce que je vais perdre mon travail » – il a concédé: « Il y a de nombreux privilèges à travailler à la BBC, y compris la taille du public et tout ça, mais la plus grande frustration de loin est de perdre sa propre voix, de ne pas pouvoir parler de sa propre voix. »

Il a poursuivi en affirmant que le climat politique de l’avenir sera beaucoup plus « turbulent » qu’aujourd’hui, suggérant que les personnes dans sa tradition de carrière trouveront presque impossible de maintenir leur neutralité.

M. Marr a poursuivi: « Ce que je pourrais dire en toute sécurité, c’est que je pense que nous allons traverser une période de politique les dix ou 20 prochaines années bien plus turbulente et bien plus intéressante, éprouvante et stimulante que tout ce que nous avons vu dans le dix dernières années, qui ont été assez importantes.

David Cameron : Marr a interviewé tous les plus grands acteurs politiques du Royaume-Uni (Image : GETTY)

« Je pense qu’il sera très, très difficile pour des gens comme moi de continuer à être complètement neutres et à voix basse tout au long de cela.

« À un moment donné, je veux sortir et utiliser à nouveau ma propre voix.

« Comment et quand, je n’en ai aucune idée. »

Ses commentaires jettent un sérieux doute sur l’avenir de la BBC.

La société est fière de rester impartiale, l’un des principes clés de son existence et de sa position en tant que radiodiffuseur public.

Ses directives éditoriales strictes consacrent l’impartialité en vertu de l’article 4, et stipulent que : « La BBC s’engage à assurer l’impartialité requise dans toutes ses productions.

« Cet engagement est fondamental pour notre réputation, nos valeurs et la confiance des publics.

« Le terme « due » signifie que l’impartialité doit être adéquate et appropriée à la production, en tenant compte du sujet et de la nature du contenu, des attentes probables du public et de toute signalisation pouvant influencer ces attentes. »

Nicola Sturgeon: Marr grillant le premier ministre écossais (Image: GETTY)

Jeremy Corbyn : Avec l’ancien leader travailliste à la conférence du parti en 2015 (Image : GETTY)

Il poursuit en notant que « l’équilibre » comprend le fait d’être « inclusif » et de transmettre la « perspective large » de la société et le contexte de la situation.

Ces dernières années, la BBC a été aux prises avec un torrent d’accusations de partialité.

Cela incluait la campagne référendaire du Brexit de 2016 et la période précédant les élections générales de 2019.

Il est souvent accusé de battre pour l’autre côté par la gauche et la droite.

La sortie de M. Marr intervient également à un moment où la BBC traverse une période de transition sous la direction d’un nouveau directeur général, Tim Davie.

En octobre, M. Davie a fait sa deuxième intervention majeure en matière d’impartialité depuis sa prise de fonction en 2020, alors qu’un examen avait été mis en place à la suite du scandale Martin Bashir.

Andrew Marr accuse le gouvernement conservateur de comportement « louche »

Salaires de la BBC : Marr n’est pas entré dans le top dix des plus gros revenus de la BBC (Image : Express Newspapers)

Il a élaboré un plan en dix points « axé sur l’impartialité, les normes éditoriales et la dénonciation ».

Cela signifie que la BBC examinera désormais régulièrement son contenu télévisé, y compris les documentaires, factuels et pour enfants, pour s’assurer que les émissions répondent aux normes d’impartialité et reflètent un éventail de points de vue.

Ceci est particulièrement important étant donné que la BBC est financée publiquement par la redevance.

Les frais de licence ont été une grande source de discorde pour la société, beaucoup affirmant qu’il est prévu pour un déclin final car « plus refuseront de payer ».

John Whittingdale, le ministre des médias et des données, a déclaré cette année qu’il s’attendait à ce que les paiements de la redevance baissent chaque année.

LBC : Il présentera désormais des émissions sur LBC et Classic FM, et écrira ailleurs (Image : GETTY)

Il a déclaré au Edinburgh TV Festival : « Je pense qu’il est inévitable que certaines tendances qui sont maintenant clairement visibles se poursuivent. L’un est l’abandon de la visualisation linéaire. Le second est, à plus long terme, la baisse de la volonté de payer la redevance de la BBC.

« Et ceux-ci vont poser de réels défis à tous les radiodiffuseurs de service public britanniques. Le débat sur la manière de soutenir la radiodiffusion de service public ne fait donc que commencer.

Le modèle de redevance est garanti jusqu’à la fin de la période actuelle de la Charte en 2027, mais le Gouvernement n’a pas caché sa volonté de le réformer sérieusement.

Pendant ce temps, M. Marr présentera désormais des émissions sur LBC et Classic FM, ainsi qu’un nouveau podcast hebdomadaire sur Global Player.

Il rédigera également une chronique régulière pour le site Web de LBC.