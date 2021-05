Andrew Marr de la BBC déchire Yvette Cooper du Labour à propos de la position COVID-19 de Keir Starmer | Politique | Nouvelles

Andrew Marr a demandé comment les travaillistes pouvaient critiquer la gestion de la pandémie par le gouvernement britannique, le parti n’ayant fait aucune pression sur eux lors d’un vote crucial sur la quarantaine des voyages. Le présentateur de la BBC a ajouté que la politique officielle de Sir Keir reste floue à part une déclaration selon laquelle “nous devons être très prudents”.

M. Marr a déclaré: «Vous parlez de la première vague d’Yvette Cooper, les travaillistes n’ont pas demandé plus de restrictions alors.

«Pendant l’été, alors que tant de gens entraient et sortaient du pays et que tant de nouvelles variantes arrivaient dans le pays, la position du Labour, pour autant que je sache, était exactement la même que celle du gouvernement.

«Et puis en février, le parti a appelé à l’isolement obligatoire dans les hôtels pour les personnes venant de n’importe où dans le pays.

«Au moment crucial de ce vote, vous n’avez exercé aucune pression sur eux.

“Si je suis à la recherche de la politique officielle du Parti travailliste en ce moment, tout ce que je trouve, c’est Keir Starmer qui dit” nous devons faire très attention “.

Mais, l’arrière-ban travailliste n’a pas tardé à riposter.

Mme Cooper a répondu: «Nous aurions dû avoir des tests appropriés, une mise en quarantaine et des restrictions plus strictes, et je réclamais cela.»

Cette semaine, l’ancien duo travailliste Tony Blair et Alastair Campbell ont discuté de la manière dont Keir Starmer pourrait relancer la fortune du parti sur Good Morning Britain d’ITV.

M. Blair a insisté sur le fait que le Parti travailliste avait peu de chances d’obtenir une victoire aux urnes après que “l’extrême gauche ait pris la direction”.

Il a lancé un terrible avertissement sur l’avenir du Parti travailliste à la suite des résultats désastreux des élections de mai sous Sir Keir Starmer.

«Vous pouvez être d’accord avec Jeremy Corbyn ou ne pas être d’accord avec lui, mais c’était un changement radical dans le type de parti travailliste qui avait été proposé.

“Quand vous faites quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas simplement redécouvrir facilement.”

Campbell, animateur de Good Morning Britain, a demandé: “Que peut faire Keir pour récupérer?”

L’ancien Premier ministre travailliste a répondu: “Il faut préciser ce qui est différent”.