Andrew Marr de la BBC dit que le référendum sur l’indépendance de l’Écosse «n’aura pas lieu» au milieu des combats internes | Politique | Nouvelles

La lutte pour l’indépendance écossaise a été secouée cette semaine après qu’Alex Salmond a lancé son nouveau parti Alba pour les prochaines élections à Holyrood. Le nouveau parti a déclenché des luttes intestines parmi les militants indépendantistes, car Andrew Marr a souligné qu’ils «pêchent tous dans le même bassin maintenant». En raison de l’émergence d’Alba, on craint à Holyrood que le vote pour l’indépendance ne soit désormais partagé entre le SNP, le nouveau parti d’Alex Salmond, et les Verts écossais.

Andrew Marr a mis fin aux plans d’indépendance lors d’un entretien avec le co-leader des écossais des Verts, Lorna Slater.

Il lui a dit que « rien ne s’est passé et que rien ne se passera » en ce qui concerne les espoirs d’un référendum sur l’indépendance.

L’animateur de la BBC a déclaré: «Vous pêchez tous dans la même piscine.

«Pour les électeurs qui souhaitent vraiment un nouveau référendum et veulent l’indépendance de l’Écosse, ils ont maintenant une alternative, maintenant ils ont Alba.

« Salmond est une figure très connue en Ecosse. »

JUST IN: Andrew Marr de la BBC raconte Mark Drakeford sur la poussée d’indépendance galloise

Il a poursuivi: «Vous êtes indépendantistes. Si le SNP, peut-être avec votre aide, se bat pour un référendum et remporte les élections.

« Et puis Boris Johnson dit simplement » Non, vous ne pouvez pas avoir votre référendum « , que faites-vous alors?

Mme Slater a répondu: « Soyons clairs, avec les Verts, il y a eu une majorité indépendantiste au Parlement pendant tout le dernier mandat. »

M. Marr l’interrompit: « Et rien ne s’est passé. »

Elle a poursuivi: «Nous faisons cela en parlant du type de pays que nous voulons construire et c’est un pays plus juste, où nous faisons les choses mieux qu’au Royaume-Uni.

«Beaucoup de gens s’inquiètent de la direction du voyage au Royaume-Uni, et Boris Johnson ne semble pas avoir de trucs dans ses manches en plus d’agiter plus de drapeaux.

« Il ne peut pas gagner avec cette stratégie. »

Les luttes intestines entre les militants indépendantistes se sont poursuivies au cours de l’interview alors que Mme Slater décrivait Alba comme « un nouveau parti qui a été réuni à la dernière minute par un homme moins populaire en Ecosse que Boris Johnson ».

Elle a ajouté: « C’est une fête organisée par un ancien premier ministre mécontent dans le cadre de sa vendetta contre notre premier ministre. »

Le SNP a subi deux défections majeures de députés au cours des dernières 24 heures, Neale Hanvey et Kenny MacAskill rejoignant le parti Alba.