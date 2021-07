Andrew Marr de la BBC fermé par Robert Jenrick dans une rangée furieuse: “Nous n’avons pas publié de projet de loi!” | Politique | Nouvelles

in

Le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, s’est heurté à Andrew Marr après avoir suggéré que M. Jenrick “diluait sa promesse” d’empêcher les locataires de payer pour les défauts des bâtiments historiques. Mais M. Jenrick a répliqué et a déclaré que le projet de loi sur la sécurité des bâtiments, qui devait être lu à la Chambre des communes lundi, ne correspondait pas à ce que suggérait M. Marr et a déclaré que le projet de loi que le journaliste de la BBC lisait était simplement un projet de loi qui avait subi plusieurs changements. Les deux hommes se sont maladroitement affrontés alors qu’ils commençaient à se parler et M. Jenrick a répondu à une multitude de questions sur la sécurité du logement.

S’exprimant lors de l’émission The Andrew Marr, M. Marr a interrogé le secrétaire au Logement sur la sécurité du logement après l’incendie de Grenfell et sur la manière dont le gouvernement y remédierait.

M. Marr a déclaré que ses sources suggèrent que de nombreux immeubles de grande hauteur sont toujours dangereux alors qu’il remettait en question la volonté du gouvernement d’empêcher les locataires de payer pour les réparations des bâtiments alors que ce n’était pas de leur faute.

M. Jenrick a déclaré que le gouvernement cherchait à faire peser l’essentiel du fardeau sur les développeurs, mais soutiendrait également financièrement les réaménagements – ajoutant qu’il souhaitait également être juste envers les propriétaires qui sont plus susceptibles de mourir dans les incendies.

M. Marr a joué un clip d’un locataire à Sheffield vivant dans un gratte-ciel qui a qualifié la situation de “misérable” car il craignait d’être obligé de payer la facture des réparations du bâtiment.

Le journaliste de la BBC a rappelé les commentaires précédents de M. Jenrick dans lesquels il avait déclaré qu’il était “inacceptable” que les locataires se retrouvent avec la facture de réparation.

Il a ensuite évoqué le projet de loi sur la sécurité des bâtiments et a déclaré qu’il avait «édulcoré» son engagement envers les locataires.

M. Jenrick n’était pas d’accord et a déclaré que M. Marr lisait un ancien projet de loi qui avait été révisé et réécrit, en disant: “Nous ne l’avons pas encore publié!”.

M. Marr a lu le commentaire du projet de loi qui disait: “Dans la mesure du possible, les locataires ne devraient pas avoir à faire face à des coûts inabordables.”

Le projet de loi sur le logement sera lu à la Chambre des communes lundi, qui abordera les principaux problèmes de sécurité mis en évidence au lendemain de Grenfell.

De nouvelles informations sur les bâtiments et des procédures de plaintes rationalisées seront introduites pour les locataires des immeubles de grande hauteur afin de résoudre les problèmes de construction.

Une « personne responsable » sera également nommée dans les tours résidentielles qui servira de médiateur et écoutera les préoccupations des résidents pour les transmettre aux autorités compétentes.