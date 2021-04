Andrew Marr de la BBC ridiculise Angela Rayner pour la catastrophe du scrutin travailliste dans des grillades impitoyables | Politique | Nouvelles

Andrew Marr de la BBC a accusé le Parti travailliste d’avoir sauté sur le récent chaos à l’intérieur du No10, à la suite de l’explosion de Dominic Cumming, parce qu’ils sont désespérés. S’adressant à la dirigeante adjointe du Labour, Angela Rayner, M. Marr a déclaré: “La vérité n’est-elle pas que vous sautez dessus parce que vous ne dites rien d’autre alors que le Parti travailliste est en train de percer dans le pays en ce moment?” Il a souligné que les travaillistes avaient au moins 14 points de retard sur les sondages, alors que le Royaume-Uni se rendait aux urnes dans moins de deux semaines.

M. Marr a déclaré: “Nous avons une énorme pandémie et 127 000 morts. Nous avons beaucoup de problèmes et de défis économiques à travers le monde, et pourtant le Parti travailliste a 14 points de retard dans les sondages.

“Pas un peu en arrière mais loin derrière. Vous sautez dessus parce qu’il n’y a rien d’autre.”

Mme Rayner a déclaré que le parti travailliste avait défendu les repas scolaires gratuits, les travailleurs sociaux et le personnel du NHS, et a insisté sur le fait que “ces messages commencent à passer maintenant”.

Mais l’animateur de la BBC a riposté: «Après les dernières élections, vous avez dit que nous avions le choix: gagner ou mourir.

“Il ne semble pas que vous soyez en train de gagner pour le moment. Vous êtes en retard dans les sondages depuis longtemps.

“Quand allons-nous voir un revirement dans la fortune du Labour?”

PLUS À VENIR…