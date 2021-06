Andrew Marr de la BBC ridiculise Emmanuel Macron après la revendication du président français sur le Brexit | Politique | Nouvelles

in

Andrew Marr a ridiculisé Emmanuel Macron ce matin avec une étrange usurpation d’identité du président français. Le jibe est venu alors que l’animateur de la BBC examinait les journaux de ce matin avec Laura Kuenssberg de la BBC et le rédacteur politique de The Sun, Harry Cole. M. Marr s’est moqué de M. Macron, après des informations selon lesquelles le président français aurait déclaré à Boris Johnson que l’Irlande du Nord ne faisait pas partie du Royaume-Uni.

M. Marr a déclaré: “L’autre grande histoire aujourd’hui est l’impasse de plus en plus discordante entre le Royaume-Uni et l’UE au sujet de l’Irlande du Nord.”

M. Cole a déclaré: “Les dirigeants mondiaux n’ont pas pu se rencontrer depuis deux ans et ils reviennent et se rencontrent et ils se sont brouillés à propos du Brexit, qui aurait vu cela venir?

“Macron semble avoir suggéré que l’Irlande du Nord ne fait pas vraiment partie du Royaume-Uni.”

M. Marr a répondu: “Alors Boris Johnson avait dit à Macron comment vous sentiriez-vous si les saucisses de Toulouse ne pouvaient pas être exportées vers Paris à cause des tribunaux français.”

Il a ensuite ajouté un accent français, et a dit : “A qui Macron a dit, Aha oho, c’est différent, non ?”

M. Cole a poursuivi: “C’est un problème diplomatique, je dirais. Nous sommes depuis des années dans cette dispute sur le Brexit et il semble que certains des acteurs clés ne comprennent toujours pas les principes fondamentaux.

“Vous avez un leader majeur de l’Union européenne qui ne comprend pas volontairement les problèmes.”

PLUS À VENIR…