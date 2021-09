Andrew Marr fait honte à Lisa Nandy au sujet de l’assurance nationale «Vous n’avez pas de plan! | Politique | Nouvelles

Lisa Nandy est apparue au Andrew Marr Show et a été inlassablement grillée pour proposer des augmentations de l’assurance nationale pour financer les réformes des soins et pour corriger l’arriéré suite à la pandémie. On a demandé à Mme Nandy si elle avait un plan pour résoudre le problème auquel le député travailliste a déclaré qu’il était important que les partis politiques se réunissent et négocient des politiques de santé. Mais M. Marr a carrément déclaré qu’il était clair qu’elle n’avait pas de plan car Mme Nandy a réprimé l’accusation et a commencé à discuter du ministre des Vaccins Nadhim Zahawi, qui était apparu plus tôt dans une tournée des médias.

Le Sunday Times rapporte que l’assurance nationale est sur le point d’augmenter pour aider à financer les réformes de la protection sociale et pourrait être introduite dès cette semaine lorsque le Parlement reviendra de vacances.

Le Times a déclaré que le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, faisait pression pour une augmentation de 2%, tandis que le chancelier Rishi Sunak s’opposait à toute augmentation de plus de 1%.

La décision va à l’encontre d’un engagement du manifeste conservateur qui indiquait en 2019 qu’ils n’augmenteraient pas la taxe.

Le Premier ministre Boris Johnson fait face aux critiques des bancs de l’opposition et de ceux de son propre parti concernant les rumeurs de plans.

Le Parti travailliste a dit que vous examiniez très attentivement les impôts à augmenter pour payer les soins sociaux. Êtes-vous arrivé à la conclusion.

Mme Nandy est apparue au Andrew Marr Show pour discuter de l’histoire et on lui a demandé quelle était la solution des travaillistes aux trous noirs dans le domaine de la santé.

Elle a déclaré: “Eh bien, nous étions très désireux d’en parler au gouvernement, je pense que la leçon des 20 dernières années est qu’un parti politique essayant de formuler des propositions sur le système ne sera tout simplement pas durable.

“Nous avons rencontré cela en 2009 quand Andy Burnham a fait la proposition qui s’est effondrée parce qu’il ne pouvait pas emmener les conservateurs avec lui…

“Boris Johnson ne semble même pas capable d’emmener des députés avec lui, maintenant, nous voulons parler au gouvernement de la manière la plus juste et la plus durable de s’attaquer à ce problème.”

M. Marr a été entendu dire qu’il était clair que les travaillistes n’avaient pas de plan et que l’opposition avait tort d’attaquer les conservateurs s’ils n’avaient pas d’alternative.

Mme Nandy a déclaré qu’elle supposait que le gouvernement élaborerait un “plan approprié” qui n’impliquerait pas de lever l’assurance nationale lorsque l’engagement a été pris en 2019, mais ne pourrait pas soutenir l’augmentation d’impôt qui pèserait sur les moins nantis.

Mais juste au moment où M. Marr était sur le point de signer l’entretien, réitérant à nouveau son argument selon lequel les travaillistes n’avaient pas de plan alors que les conservateurs en avaient, Mme Nandy a riposté et a accusé M. Zahawi de ne pas avoir de plan aussi.

Elle a déclaré que le ministre conservateur avait déclaré que les plans de soins de santé seraient présentés en décembre de l’année dernière, mais que les députés ont dû attendre plus tard en 2021.

M. Zahawi est également apparu plus tard dans l’émission, mais a refusé de dire à M. Marr si les gens devraient payer plus pour financer les soins sociaux.

Le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a déclaré à ITV News: “Nous allons tous à un moment donné être âgés et il s’agit donc d’un problème intergénérationnel et cela signifie que nous avons tous la responsabilité d’assumer ce fardeau.”