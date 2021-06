Andrew Marr met Khan sur le devant de la scène à cause des faibles taux de jab “Londres retient le pays!” | Politique | Nouvelles

Andrew Marr a souligné que le déploiement de la vaccination à Londres avait “retenu tout le pays” car des millions de personnes n’avaient pas encore accepté l’offre de recevoir leur vaccin contre le coronavirus. Le présentateur de la BBC a demandé à Sadiq Khan s’il acceptait la responsabilité de ne pas avoir fait augmenter les chiffres. M. Khan a insisté sur le fait que le taux de vaccination a augmenté grâce aux centres de vaccination de masse mis en place à Londres le week-end.

M. Marr a déclaré: “C’est partout autour de Londres et pourtant 40% des Londoniens ne sont pas vaccinés. En assumez-vous la responsabilité?”

Le maire de Londres a déclaré: “Je le fais, mais commençons par la bonne nouvelle qui est, en tant que ville mondiale, nous faisons bien mieux que les autres villes mondiales.

“Le premier jab n’a été administré qu’il y a 200 jours et nous avons maintenant plus de 8,5 millions de Londoniens ayant reçu au moins une dose et 3,5 millions ayant reçu les deux doses.

“La raison en est que, bien que le nombre de cas augmente, le nombre d’hôpitaux s’est maintenant stabilisé et est bien inférieur à la première ou à la deuxième vague.”

La réponse de M. Khan n’a cependant pas satisfait Andrew Marr, qui a riposté: “Et pourtant, si vous regardez Londres à l’intérieur du Royaume-Uni, Londres est entre 14 et 17% pire que la prochaine région pire.

“En d’autres termes, Londres retient l’ensemble du pays en ce moment. Pourquoi Londres pose-t-il un tel problème en termes de vaccination ?”

Le maire de Londres a déclaré: “Eh bien, nous ne sommes pas si loin derrière, nous sommes environ huit pour cent de retard.

“La raison pour laquelle nous avons des défis à Londres est que la population est plus jeune, elle est plus mobile, elle est plus diversifiée. Nous sommes moins susceptibles d’être inscrits auprès d’un médecin généraliste, ce qui signifie que les chances normales et officielles de communiquer et d’envoyer des SMS à votre patient sont pas là.

La campagne « grab a jab » intervient alors que le Royaume-Uni a enregistré 18 270 autres cas de COVID-19 confirmés en laboratoire samedi – le nombre le plus élevé enregistré depuis le 5 février.

Sir Simon a déclaré: “Avec plus de 63 millions de jabs déjà livrés par le NHS en Angleterre, nous sommes maintenant dans une course jusqu’à la ligne d’arrivée, et avec ce nouveau service en ligne, il est plus facile que jamais de trouver un endroit pratique pour obtenir votre vaccin.

“Avec chaque coup donné, nous nous rapprochons de nos libertés estivales.”

Quelque 75 963 777 jabs ont été administrés au Royaume-Uni jusqu’au 24 juin, dont 43 877 861 étaient des premières doses.

Le gouvernement s’est fixé comme objectif le 19 juillet d’offrir une première dose à tous les adultes – la date à laquelle la dernière étape de l’assouplissement du verrouillage devrait se dérouler.