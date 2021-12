Andrew Marr passe à la publication de gauche après avoir abandonné la BBC pour « récupérer sa propre voix » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le diffuseur chevronné a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il quittait la BBC après 21 ans pour « récupérer ma propre voix ». Selon le Playbook de Politico, l’homme de 62 ans rejoindra le New Statesman en février prochain en tant que commentateur politique en chef du magazine.

M. Marr rédigerait une chronique politique hebdomadaire pour la publication de gauche, tout en contribuant plus largement à sa couverture.

Le diffuseur chevronné a partagé la nouvelle de son départ de la BBC sur Twitter au début du mois.

Dans le même temps, il a annoncé qu’il rejoignait Global pour présenter un « programme d’opinion » sur la station de radio LBC et une nouvelle émission sur Classic FM.

Il a déclaré: « Annonce personnelle. Après 21 ans, j’ai décidé de quitter la BBC.

« Je laisse derrière moi de nombreux souvenirs heureux et de merveilleux collègues.

« Mais à partir du Nouvel An, je déménage à Global pour écrire et présenter des émissions politiques et culturelles, et pour écrire pour des journaux.

« Je pense que la politique et la vie publique britanniques vont traverser une décennie encore plus mouvementée, et comme je l’ai dit, je tiens à retrouver ma propre voix.

« Je fais l’émission d’Andrew Marr tous les dimanches matins depuis 16 ans maintenant et c’est probablement plus que suffisant pour tout le monde! »

M. Marr a rejoint la BBC en mai 2000 en tant que rédacteur politique et a ensuite passé 16 ans à la tête de sa propre émission du dimanche matin.

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a déclaré qu’il avait été un « journaliste et présentateur brillant » pendant son séjour à la BBC.

M. Davie a ajouté: « Il laisse un héritage inégalé d’interviews politiques exceptionnelles et de programmes marquants. Nous lui souhaitons bonne chance pour le prochain chapitre. »

Andrew Marr a déclaré « pas grand chose » à propos de l’annonce de son départ de la BBC alors qu’il animait sa première émission dominicale depuis l’annonce de la nouvelle.

Lors de l’émission Andrew Marr sur BBC One, il a déclaré qu’il continuerait le programme jusqu’à Noël, ajoutant : « Je veux vraiment dire ceci : pas grand-chose.

« Vous regardez ce programme, j’espère, pour les invités et leurs histoires, pas pour le présentateur.

« Il s’agit toujours des histoires et non du conteur. »