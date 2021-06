Andrew Marr scolarise Emily Thornberry alors qu’elle insiste sur le fait que le Royaume-Uni devrait se plier aux exigences de l’UE envers NI | Politique | Nouvelles

in

La secrétaire au Commerce international de Shadow, Emily Thornberry, a insisté sur le fait que le Royaume-Uni devrait s’aligner sur un accord de style suisse avec l’Union européenne, mais a été averti par Andrew Marr que cela affecterait négativement le commerce britannique. Boris Johnson a averti Bruxelles qu’il n’hésiterait pas à prendre des mesures unilatérales pour protéger la position de l’Irlande du Nord dans le conflit de plus en plus acerbe concernant les accords commerciaux post-Brexit. La présidente de la Commission européenne a fait part à M. Johnson de sa “profonde inquiétude” quant à la mise en œuvre des accords post-Brexit et prévoit de discuter davantage avec lui en marge du sommet.

Mme Thornberry a déclaré: “Ce que nous devons faire, c’est régler les problèmes du protocole et nous assurer que nous faisons tout notre possible pour soutenir l’accord du Vendredi saint.

“Nous devons faire le tri et une partie de cela consiste à arrêter les querelles et à trouver une solution pratique.

“La Grande-Bretagne et l’Europe doivent avoir un accord vétérinaire, nous devons avoir un accord sur l’exportation de viande et de nourriture à travers la frontière et nous ne l’avons pas pour le moment.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle soutenait l’offre de l’UE, Mme Thornberry a ajouté: “Je pense personnellement que c’est le plus réaliste.”

M. Marr est intervenu : “Voici le problème, faire cet accord à la suisse signifie que nous devons nous aligner dynamiquement et continuer à nous aligner sur les normes de l’UE.

“Si nous nous alignons sur les normes de l’UE, nous ne pourrons pas conclure d’accords commerciaux avec l’Australie et les États-Unis.”

Plus à venir…