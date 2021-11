Andrew Marr SONDAGE : Qui devrait remplacer le diffuseur de l’émission du dimanche matin de la BBC ? | Politique | Nouvelles

Andrew Marr discute de l’avenir de la BBC avec Lord Tony Hall

Andrew Marr est bien connu pour griller les politiciens lors de son émission du dimanche matin et a souvent laissé les premiers ministres se tortiller dans leurs sièges au fil des ans. Vendredi matin, compte tenu de ses 196 000 abonnés, le diffuseur principal a écrit sur Twitter : « Annonce personnelle. Après 21 ans, j’ai décidé de quitter la BBC. Je laisse derrière moi de nombreux souvenirs heureux et de merveilleux collègues. Mais à partir du Nouvel An, je déménage à Global pour écrire et présenter des émissions politiques et culturelles, et pour écrire pour des journaux.

Il a poursuivi : « Je pense que la politique et la vie publique britanniques vont traverser une décennie encore plus mouvementée, et comme je l’ai dit, je suis impatient de retrouver ma propre voix.

« Je fais l’émission Andrew Marr tous les dimanches matins depuis 16 ans maintenant et c’est probablement plus que suffisant pour tout le monde! »

Des pans de fans ont envoyé des messages de remerciement pour les années de service de M. Marr.

Le rédacteur en chef de BBC Newsnight, Lewis Goodall, a déclaré : « Quelle énorme perte pour la BBC Andrew, mais quelle contribution incroyable sur si longtemps. Bonne chance avec le nouveau concert.

Son départ de la BBC reflète celui d’Andrew Neil en novembre 2020 – les deux hommes affirmant qu’ils devaient trouver leur « voix » sans les contraintes d’impartialité de la BBC.

Le journaliste de 71 ans est devenu président de la nouvelle chaîne de télévision GB News, qui a connu un démarrage infructueux et une faible audience.

À peine trois mois après la diffusion, Andrew Neil a quitté GB News et la rumeur veut maintenant qu’il revienne à la BBC.

Andrew Neil serait le favori pour remplacer Andrew Marr (Image: PA)

Il a déclaré dans une interview mercredi que c’était une « énorme erreur » pour lui de devenir le visage de GB News, et a qualifié la chaîne de « groupe hommage à Ukip ».

M. Neil a expliqué: « Je voudrais faire quelque chose sur le front de la télévision, pour la raison égoïste que je ne veux pas que GB News soit l’arrêt complet de ma carrière de radiodiffuseur. »

Naturellement, on a demandé à M. Neil où il aimerait passer ensuite, un retour à la BBC semblant être une étape naturelle.

Il a déclaré qu’il n’en avait « aucune idée », bien que l’on sache que le présentateur a récemment eu des entretiens avec le directeur général de la BBC, Tim Davie.

Avant que M. Marr ne lance le « Andrew Marr Show » en 2005, il occupait le poste estimé de rédacteur politique à BBC News.

Actuellement, Laura Kuenssberg est à la barre en tant que rédactrice politique, mais est en pourparlers pour se retirer de ce rôle.

Il a été rapporté qu’elle deviendrait présentatrice de l’émission Today de la BBC Radio 4, mais le moment du départ de Mme Kuenssberg et de M. Marr pourrait laisser présager un nouveau « Laura Kuenssberg Show » le dimanche.

D’autres candidats auraient succédé à M. Marr, notamment Zeinab Badawi, présentatrice de BBC Global Questions, présentatrice de BBC Newsnight Emily Maitlis, ancienne rédactrice politique de la BBC et présentatrice actuelle de l’émission Today de BBC Radio 4, Nick Robinson, et présentatrice de BBC News At Six and Ten. depuis 2010 Clive Myrie.

LIRE LA SUITE: Une rangée de biais de la BBC éclate alors qu’Andrew Marr quitte le diffuseur

Laura Kuenssberg, Nick Robinson et Zeinab Badawi pourraient chacun remplacer Andrew Marr (Image: .)

Alors que M. Marr suit M. Neil dans son départ de la BBC, les téléspectateurs se sont demandé si la licence de télévision de 159 £ était toujours rentable – un problème qui a reçu une attention croissante car les frais ont augmenté chaque année en raison du taux d’inflation.

Fin octobre, la Taxpayers’ Alliance a accusé la BBC de ne pas être adaptée au « marché de la radiodiffusion du 21e siècle » dans sa forme actuelle.

Dans un communiqué, ils ont déclaré: «Une BBC plus petite financée par l’État – produisant des productions axées sur la haute culture et les nouvelles sérieuses – plaît à beaucoup. Pourtant, ce n’est pas ce que la BBC a été pendant un certain temps.

« L’argent des frais de licence est utilisé pour permettre à la BBC de rivaliser sur le marché commercial, d’éliminer les médias locaux via ses stations régionales et de chasser un public de jeunes qui se détourne rapidement des radiodiffuseurs de service public traditionnels pour des services tels que Netflix, Amazon et YouTube. .

Andrew Marr a grillé des politiciens de tous les partis (Image: .)

« À l’ère du streaming, il est ridicule que nous ayons deux diffuseurs publics.

« La chancelière devrait utiliser le prochain budget pour libérer ces géants des médias du contribuable et les laisser voler de leurs propres ailes.

« Cela profitera non seulement au public et aux contribuables, mais aux radiodiffuseurs eux-mêmes. »

Selon le groupe de réflexion, les frais de licence TV ont augmenté de 13,50 £, soit un peu plus de 9% depuis 2016.

