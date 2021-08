Andrew Moloney : “Je n’ai jamais voulu quelque chose dans ma vie comme battre Joshua Franco ce samedi”

Dario Pérez

Andrew Moloney (21-1, 14 KO) a une mission pour samedi prochain. Il y a un peu plus d’un an, il a fait ses débuts aux États-Unis invaincu pour contester le super poids mouche régulier de la WBA contre Josué Franco. Il a perdu aux points dans une décision très serrée; le match revanche, peu de temps après, a eu l’un des résultats les plus controversés de mémoire, car même la rediffusion instantanée n’a pas réussi à montrer que la coupe du visage de Franco avait été le résultat d’un coup de tête, mais le combat a été laissé comme un null technique.

La trilogie s’achève ce week-end à Tulsa (États-Unis). ESPABOX a réussi à parler avec Moloney moins d’une semaine avant le combat, avec lequel il espère clore un chapitre difficile de sa carrière.

-Salut, Andrew, merci de nous recevoir quelques jours avant le combat. La première chose est de vous demander comment vous allez, comment se passe votre préparation pour ce grand défi.

-Salut. Eh bien, ça va absolument parfait. Je me prépare au gymnase depuis mon retour en Australie en novembre dernier. J’ai utilisé chaque jour des neuf derniers mois pour m’assurer de gagner le combat et de récupérer ma ceinture.

-C’est la troisième fois que vous affrontez le même adversaire. Les trilogies ont été plus ou moins courantes dans l’histoire de la boxe, mais il est plus rare de constater qu’elles se sont déroulées d’affilée, sans aucun combat entrelacé. Comment vous préparez-vous mentalement à quelque chose comme ça ?

-Au niveau mental, à chaque combat j’ai de plus en plus de détermination à gagner. Après la première défaite, je suis revenu très motivé et désireux d’avoir à nouveau le titre, et ce qui s’est passé dans le dernier combat, qui m’a été enlevé, n’a fait que me rendre encore plus affamé. Je n’ai jamais autant voulu quelque chose de ma vie !

-Jusqu’à ce que vous rencontriez Joshua Franco, votre carrière était impeccable. La première défaite à laquelle vous faites allusion était un match serré, décidé par votre chute au onzième tour. Mais ce qui s’est passé dans le second, celui dont vous dites que votre titre vous a été retiré, cela a semblé une injustice flagrante. Avez-vous besoin de gagner avec autorité pour oublier tout cela ou pensez-vous que rien ne peut compenser ce qui s’est passé en novembre dernier ?

-Oui, je dois dominer ce combat et dire très clairement que je suis le meilleur des deux et qui mérite ce championnat. Récupérer la ceinture mettrait un peu de côté ce qui s’est passé en novembre et me permettrait de tourner la page et de chercher quelque chose de mieux, de plus grand.

– À ton avis, qu’est-ce qui peut changer cette troisième fois que tu t’affrontes ?

-Ce qui va changer, c’est que je vais sortir le bras levé, comme cela aurait dû arriver il y a quelques mois.

-Après le 14 août, pour lequel je vous vois pleinement confiant de gagner, et de récupérer cette ceinture WBA régulière, à quoi pensez-vous ? Il y a de grands noms dans cette division, comme Chocolatito, Estrada ou Sor Rungvisai, entre autres. Un adversaire vous rendrait-il particulièrement excité ?

-En ce moment, je suis concentré sur Franco à cent pour cent. Je suis tout à fait conscient que je dois gagner samedi pour pouvoir rencontrer ces noms que vous venez de mentionner. Le vainqueur de la Chocolatito-Estrada sera sacré numéro un en super poids mouche, c’est donc celui-là que j’aimerais affronter. Dans les prochaines années, mon objectif est de partager le ring avec ces rivaux dont vous m’avez parlé.

-Eh bien, nous attendrons de voir si vous l’obtenez. Chanceux.

-Merci à bientôt.