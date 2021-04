Andrew Neil dit qu’il « ne diffusera pas de haine » sur GB News

Le duc et la duchesse de Sussex se sont ouverts à la légende de la télévision américaine dans une interview à la bombe le mois dernier, dans laquelle ils ont fait plusieurs déclarations stupéfiantes. Le couple a entraîné la famille royale dans une course à la course après avoir affirmé que des «préoccupations» avaient été soulevées quant à la couleur de la peau de leur bébé avant sa naissance. Une autre révélation choquante était que la santé mentale de Meghan s’était tellement détériorée qu’elle avait des pensées suicidaires.

La duchesse a affirmé qu’elle n’était pas suffisamment soutenue par le palais et a même refusé une aide psychologique.

Cependant, il y avait aussi un certain nombre d’autres allégations qui ont depuis été démystifiées, y compris l’affirmation de Meghan selon laquelle le couple se serait marié trois jours avant leur mariage public, qui a été rejeté par l’archevêque de Cantorbéry lui-même.

Meghan a également affirmé que son fils Archie s’était vu refuser le titre de prince et impliquait que c’était à cause de sa race, mais selon les lettres patentes, il n’a pas et n’a jamais eu droit à ce rang.

Elle a également affirmé que ce titre est directement lié à l’accès à la sécurité, mais qui obtient la sécurité est en fait décidé par le comité exécutif royal et VIP indépendamment des titres officiels, qui prend chaque situation selon ses mérites.

Andrew Neil s’est moqué du concept de « ma vérité » (Image: The Spectator / .)

Entretien de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey (Image: GETTY)

La princesse Béatrice et la princesse Eugénie n’obtiennent pas de sécurité malgré leurs titres de RHS, par exemple.

M. Neil s’est moqué du concept de «ma vérité» sur le podcast Spectator le mois dernier, arguant qu’il n’y a pas de «ma vérité», il n’y a que ce qui s’est réellement passé.

Il a revendiqué la montée de cette expression, et l’expression «expérience vécue» est un indicateur que le couple incarne la soi-disant «culture éveillée».

M. Neil a déclaré: «Vous pouvez le voir dans certains des termes que Meghan Markle et Oprah Winfrey utilisent, car apparemment, ce qui compte maintenant, c’est que les gens ont leur propre vérité. «Ce que je pense être vrai, c’est la vérité même si ce n’est pas vrai». »

Oprah Winfrey a utilisé l’expression « votre vérité » (Image: GETTY)

Il a ajouté: « La façon dont toute la vidéo a été cadrée était intéressante, en particulier dans ce que Meghan Markle disait – avec Harry en fait juste une partie de marche – est très bien la façon dont beaucoup de réveillés vont: ‘Si je ressens J’ai été victime, je suis victime, c’est juste assez pour le ressentir. ‘

«C’est ‘parlons de moi’, il y a une obsession de soi ici, ‘c’est moi qui compte, d’autant plus que je suis une victime et que j’ai besoin de me justifier’.

« Que ma vérité compte plus que quelle que soit la situation factuelle. »

M. Neil a ensuite mis en évidence une conversation qui a eu lieu entre Piers Morgan et Alex Beresford sur Good Morning Britain d’ITV, ce qui a poussé M. Morgan à quitter le plateau puis à quitter complètement l’émission.

Piers Morgan et Alex Beresford sur Good Morning Britain (Image: ITV)

M. Beresford a déclaré que, même si l’affirmation de Meghan selon laquelle Archie a été exclu de Princehood en raison de sa couleur de peau est fausse, c’est toujours son «expérience vécue» et doit être respectée.

M. Morgan a écrit dans sa réponse au Daily Mail à ce qui s’est passé: «C’est ridicule, vous ne pouvez pas avoir une« expérience vécue »du racisme lorsque le fait sur lequel vous vous basez est faux.

« Ou plutôt, vous pouvez, mais ce n’est pas un vrai et personne ne devrait être obligé de le croire. »

Rod Liddle, qui était également sur le podcast, a fait valoir que cette idée de «ma vérité» vient d’un endroit de l’individualisme américain, qui a été importé au Royaume-Uni ces dernières années.

Rod Liddle sur SpectatorTV (Image: The Spectator)

Il a fait valoir que, lorsque vous ne pensez à vous-même qu’en tant qu’individu, vous pouvez avoir votre propre interprétation des événements et l’appeler votre vérité, plutôt que d’avoir à accepter le concept universel de ce qui s’est réellement passé.

Il a dit: «Je pense que c’est la conséquence de – je suppose que c’est un argument prétentieux – mais je pense que cela découle de la primauté américaine de l’individu sur le communautariste.

«En cela, vous pouvez, si vous êtes un individu, avoir votre propre vérité et vous pouvez, si vous êtes un individu, avoir votre propre concept du devoir, ce qu’elle a dit – que son concept du devoir n’impliquait pas faire ce qu’on lui disait et rendre un service pour un pays, cela impliquait de se précipiter en Californie, c’est-à-dire faire ce qu’elle aime.

«C’est une vision très intéressante du monde et je pense qu’une grande partie de l’antipathie vient du fait que c’est vraiment un choc culturel – pas un choc culturel raciste, juste ce choc culturel habituel entre les États-Unis et la Grande-Bretagne.

«Et n’oubliez pas que l’individualisme, nous avons énormément importé d’Amérique et que l’individualisme fait également partie de la politique identitaire, à laquelle, bien sûr, Harry et Meghan s’attachent à nouveau.

«Que les gens puissent être ce qu’ils veulent être et ce qu’un individu ressent est plus important que ce qu’est réellement la vérité, donc je pense que cela joue en grande partie.»