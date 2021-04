Andrew Neil accepte d’organiser un affrontement télévisé exceptionnel entre Galloway et Salmond après son intervention | Politique | Nouvelles

Le politicien chevronné, Galloway, a jeté le gant à l’ancien premier ministre et ancien dirigeant du SNP en tant que président de GB News, Andrew Neil a accepté d’organiser un débat en direct sur Spectator TV. M. Galloway, un ancien député travailliste, se présente aux élections de mai à Holyrood pour le parti unioniste Alliance pour l’unité.

Inversement, M. Salmond espère que son parti Alba nouvellement créé pourra créer une supermajorité pour les partis nationalistes au parlement écossais lorsqu’il se disputera les mêmes élections.

Avant le scrutin très disputé, M. Galloway a aiguillonné son rival de haut niveau.

Il a écrit: «Je défie Alex Salmond dans un débat en tête-à-tête sur l’indépendance contre mon plan pour rester en Grande-Bretagne et lutter pour une nouvelle Grande-Bretagne.

« Je pense que ce serait un gros box-office. Je ne sais pas pourquoi un diffuseur ne me mord pas la main pour cette proposition! »

LIRE LA SUITE: Le Royaume-Uni ordonne à l’UE de « cesser de se chamailler » – mettre fin à la rangée de vaccins MAINTENANT

Un autre a déclaré: « Je dois dire que cela vaudrait la peine d’être regardé. »

Un troisième a déclaré: «Je ne pouvais pas penser à un meilleur médiateur. C’est une excellente nouvelle. Nous attendons avec impatience.

M. Galloway, qui a gagné en notoriété pour s’être opposé à la guerre en Irak de 2003 et plus tard pour être apparu sur Celebrity Big Brother, est largement pressenti pour provoquer un bouleversement lors des prochaines élections.

Et si cela s’avérait correct, le natif de Dundee pourrait s’avérer être une épine irritante dans le flanc du parlement probablement dominé par les nationalistes de Nicola Sturgeon.

Un sondage récent prédit que dans le système électoral écossais, son parti devrait occuper un siège unique.

Présentant récemment sa stratégie, M. Galloway a déclaré: «Il est clair que les nationalistes – qui n’oublions pas sont au pouvoir depuis 13 ans – savent jouer le système.

«A travers le parti Alba, il y a un risque réel d’une supermajorité d’indépendance FI, et seulement si les électeurs pro-syndicaux ne sont pas avisés.

«Nous devons jouer les Nats à leur propre match.

« Ce n’est qu’en votant pour le candidat pro-syndical le mieux placé sur le bulletin de vote violet, et All for Unity sur le bulletin de vote orange que nous pourrons super-verrouiller la place de l’Écosse dans le syndicat. »

Il a pris la parole après qu’un récent sondage Panelbase pour le Sunday Times a également révélé que le parti de M. Salmond était en passe de remporter six sièges – des gains cruciaux avec les rêves du SNP d’un gouvernement majoritaire à la fine pointe.

C’est le deuxième sondage d’opinion à inclure Alba depuis que le parti a été lancé par l’ancien premier ministre pour contester les sièges de liste régionale.

Le SNP remporte une étroite majorité pure et simple avec 65 sièges, les verts écossais prévoyant de remporter huit sièges.

Les sondages placent les conservateurs écossais sur 24 sièges, les travaillistes écossais sur 20 et les libéraux démocrates sur cinq.

Dans le vote de circonscription, le SNP est à 49%, les conservateurs à 22%, les travaillistes à 20% et les Lib Dems à 6%.

Pour le vote de liste régionale, le SNP était sur 39 pour cent, avec les conservateurs sur 21 pour cent, les travaillistes sur 17 pour cent, et les verts sur 8 pour cent et les démocrates libéraux sur 5 pour cent.

Le sondage avait Alba sur 6 pour cent pour le vote de liste régionale, avec All for Unity sur 4 pour cent.

Cela montre également un soutien majoritaire à l’indépendance – 51% des Écossais affirmant qu’ils voteraient Oui lors d’un référendum.

Un total de 1013 adultes écossais ont été interrogés en ligne entre le 3 et le 5 mars.

M. Salmond a été contacté pour commentaire.