Andrew Neil avertit le Royaume-Uni de lutter pour conclure des accords avec deux pays pivots « plus durs » | Politique | Nouvelles

Boris Johnson a accepté les termes généraux d’un accord de libre-échange avec l’Australie, le premier négocié à partir de zéro depuis le Brexit. Le Premier ministre a déclaré que cela marquait une “nouvelle aube” dans les relations du Royaume-Uni avec l’Australie, les produits britanniques comme les voitures, le whisky écossais et les biscuits devant être moins chers à vendre dans le cadre de l’accord de franchise tarifaire. Mais le présentateur et président de GB News, Andrew Neil, a déclaré que les États-Unis et l’Inde seraient “plus difficiles à résoudre” pour parvenir à un accord commercial.

M. Neil a déclaré: “Maintenant, nous avons conclu un tout nouvel accord de libre-échange avec nos amis australiens. Le premier accord post-Brexit du genre.

“La Nouvelle-Zélande et le Canada ne peuvent pas être loin derrière, même si l’Inde et les États-Unis seront plus difficiles à résoudre.

“L’accord ne change pas la donne, mais il verra le commerce libre de droits de douane augmenter d’environ 15 % dans les années à venir entre nos deux pays.

“Plus d’exportations britanniques de whisky, de produits pharmaceutiques, de voitures et de machines vers l’Australie, ainsi que de nouvelles ouvertures pour le secteur des services britannique de classe mondiale.

“Et du vin, du bœuf et de l’agneau moins chers pour nous.

“Les agriculteurs britanniques craignent naturellement cette concurrence supplémentaire, mais pour le moment, seulement 1% des exportations de viande australiennes sont exportées vers la Grande-Bretagne, il y a donc beaucoup de possibilités de croissance là-bas.”

L’accord commercial avec l’Australie servira de ” tremplin ” vers un accord transpacifique plus large, a déclaré Liz Truss en rejetant les préoccupations des agriculteurs concernant l’accord.

La secrétaire au Commerce international a déclaré que le Royaume-Uni examinait les régions du monde où la croissance est attendue à l’avenir alors qu’elle défendait l’accord, qui devrait ajouter seulement 0,01 à 0,02% à la taille de l’économie.

“L’Australie est importante en soi – nous assisterons probablement à une augmentation de 30% du commerce avec l’Australie d’ici 2030.”

Elle a ajouté que c’est “également un tremplin vers le partenariat transpacifique qui est un accord majeur avec 11 pays de la région du Pacifique, une population de 500 millions, et ce que nous voyons, c’est que c’est une partie du monde à croissance très rapide où il y a une énorme demande pour les produits britanniques”.

Le Royaume-Uni souhaite adhérer à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique avec des pays tels que l’Australie, le Canada, le Japon et la Nouvelle-Zélande.

Les agriculteurs et les défenseurs du bien-être des animaux craignent que l’accord avec l’Australie ne conduise à des importations moins chères, ce qui réduit la viande britannique produite selon des normes plus élevées.

La présidente de la NFU, Minette Batters, a déclaré: “Nous devrons en savoir plus sur toutes les dispositions relatives au bien-être des animaux et à l’environnement pour garantir que nos normes élevées de production ne soient pas compromises par les termes de cet accord.”