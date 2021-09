Andrew Neil confirme qu’il n’apparaîtra plus jamais sur GB News – “Je ne pourrais pas être plus heureux” | Royaume-Uni | Nouvelles

Le diffuseur écossais de 72 ans a expliqué sur les réseaux sociaux qu’il “ne pourrait pas être plus heureux” de rompre les liens avec le plus récent média du Royaume-Uni. Il a écrit sur Twitter: “Après des semaines de pourparlers avec @GBNEWS, aboutissant à un règlement de sortie, la chaîne l’a ensuite rompu en informant Mail dimanche d’une charge de diffamations/mensonges, puis en annulant unilatéralement l’accord de sortie.

“Me laisser libre de faire, de dire ce que je veux + ne plus jamais être sur GBNews.

“Je ne pourrais pas être plus heureux.”

Le tweet d’hier soir a également suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment de la part de collègues journalistes et d’un employé de GB News.

Lucy Jones, productrice senior chez GB News, a répondu indirectement en disant : “Rappelons-nous que GB News est plus qu’un simple présentateur.

Et le rédacteur en chef nord-américain de la BBC, Jon Sopel, a même prévenu que ce n’était peut-être pas la fin.

M. Sopel, qui a travaillé aux côtés de Neil lors de la dernière fois que l’Écossais a animé une émission de la BBC, lorsqu’il couvrait l’élection présidentielle américaine de 2020, a déclaré: “Quelque chose me dit que ce n’est pas la dernière fois que nous en entendons parler …”

Les commentaires de M. Neil sont intervenus une semaine seulement après qu’il a annoncé qu’il avait démissionné de son poste de président de GB News et de présentateur phare de la chaîne.

Après sa démission, Neil est ensuite apparu à l’émission Question Time de la BBC à Croydon.

Lors de son retour à la télévision nationale britannique, le journaliste chevronné a déclaré qu’il faisait partie d’une “minorité d’un” parmi les cadres supérieurs.

Neil a également demandé aux téléspectateurs de “tirer vos propres conclusions sur les raisons pour lesquelles je suis ici et maintenant avec GB News” après qu’on lui ait demandé si la chaîne était devenue la version britannique de Fox News.

Il a poursuivi en expliquant : « De plus en plus de différences sont apparues entre moi-même et les autres cadres supérieurs et le conseil d’administration de GB News.

“Plutôt que ces différences se rétrécissent, elles sont devenues de plus en plus larges.”