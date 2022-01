Andrew Neil dans une tempête Twitter sensationnelle après des appels à restreindre la liberté « Restez en France » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Dans un article publié dans le Daily Mail le mois dernier, le vétéran de la radiodiffusion a déclaré que ceux qui refusent de se faire vacciner mettent le reste du pays « en danger de plus de restrictions ». Il a suggéré à la Grande-Bretagne de suivre la France et de punir ceux qui refusent le coup de Covid.

Dans son article, M. Neil a déclaré: « De jeunes Français, auparavant sceptiques quant à la nécessité de se faire piquer, se sont précipités pour obtenir des passeports vaccinaux afin de pouvoir sortir la nuit avec leurs amis. »

Il a fait valoir que l’Allemagne envisageait également la vaccination obligatoire.

Le présentateur de GB News, Calvin Robinson, a tweeté une photo de son article samedi – et M. Neil a été pris dans une tempête Twitter sur la base de ses commentaires.

M. Robinson a tweeté : « Et si Andrew Neil était un larbin de l’établissement depuis le début ?

« Et s’il tentait de contrôler l’opposition ? »

Un utilisateur de Twitter, nommé Rob (@Scally_Lewis), a écrit : « Si @afneil (Andrew Neil) se sent si fort, il devrait simplement rester en France et profiter de la façon dont ils vivent avec les blocages et les manifestations. »

Une autre personne, connue sous le nom de non-conformiste, a tweeté : « Ce n’est pas un bon look, c’est un euphémisme.

« Mais si nous avions une Constitution qui protégeait véritablement notre droit à la liberté, le gouvernement ne serait pas en mesure d’imposer des restrictions en premier lieu.

Un quatrième utilisateur de Twitter, connu sous le nom de markydeedrop, a ajouté : « J’ai perdu toute ma positivité envers Andrew.

« Il est devenu une cause perdue. »

Depuis décembre, les adultes en Angleterre doivent désormais présenter un pass Covid pour entrer dans les boîtes de nuit, les grands matchs sportifs et autres grands événements.

Les nouvelles règles exigent une preuve de double vaccination ou un test négatif récent pour entrer dans certains sites.

Plus tôt cette semaine, les députés français ont approuvé un nouveau laissez-passer pour le vaccin COVID-19 après trois jours de débat.

Les mesures vont maintenant être examinées et votées au Sénat la semaine prochaine.

Si elles sont approuvées, les nouvelles mesures signifieraient que les personnes âgées de 12 ans et plus devraient prouver qu’elles sont complètement vaccinées pour utiliser les transports en commun et entrer dans les bars ou les restaurants.

Un test Covid négatif ne suffira plus hormis pour l’accès aux structures et services de santé.

Ces mesures ont en outre été alimentées par les propos d’Emmanuel Macron selon lequel il souhaitait « p*** off » les non vaccinés.

Express.co.uk a contacté Andrew Neil pour un commentaire