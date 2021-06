Andrew Neil, de GB News, a demandé à Harry de “mettre une histoire au clair” avant que les affirmations ne soient déchirées | Royale | Nouvelles

La nouvelle entreprise de M. Neil devrait être lancée le 13 juin et promet d’être une chaîne qui offrira un aperçu différent de l’actualité que les autres médias traditionnels ne font pas actuellement. La chaîne a réuni toute une série de grands noms du monde de l’information et figurera parmi ses segments “Wokewatch” et “Mediawatch”. L’homme de 72 ans est souvent franc dans ses opinions, et comme les retombées royales des nouvelles interviews du duc et de la duchesse de Sussex ont stupéfié le monde, il a été particulièrement accablant dans son évaluation de leurs propos.

Au cours des deux derniers mois, le couple a été à l’offensive médiatique, à commencer par son interview historique avec Oprah Winfrey.

Cette émission a vu le mari et la femme viser les membres de la famille royale, faisant une série d’allégations concernant la race et la santé mentale à l’intérieur du cabinet.

Depuis lors, Harry en particulier s’est déchaîné et a attaqué la famille royale, y compris lorsqu’il a fortement critiqué son éducation et le style parental de son père, le prince Charles.

Ces révélations sont survenues lors de sa récente apparition dans le podcast Armchair Expert de Dax Shepard et de sa nouvelle série aux côtés d’Oprah pour les docuseries Apple TV + The Me You Can’t See.

Mais les remarques qu’il a faites, telles que ne pas faire de vélo quand il était plus jeune, ont été démystifiées par d’anciennes images et commentaires dans des interviews pour montrer à quel point certaines des affirmations peuvent être incorrectes.

Et après la première de leurs interviews diffusée en mars, avec Oprah, M. Neil a averti que le couple devait mettre de l’ordre dans leurs histoires, ou faire face à l’examen minutieux de l’analyse de leurs remarques.

Après sa libération, la reine aurait offert aux Sussex un rameau d’olivier, ce qui a démontré à M. Neil que la firme “ne veut pas se lancer dans un match d’argot” avec Harry et Meghan.

Il a déclaré: “Elle a demandé à son personnel de ne pas se lancer dans un match d’argot avec eux. Je suis sûr qu’ils feront ce qu’on leur dit.

L’une des plus grandes affirmations adressées à la firme était que Harry et Meghan n’avaient reçu aucun soutien pour leur santé mentale pendant qu’ils étaient membres de la famille royale.

Harry a déclaré que la “honte” qu’il ressentait l’avait empêché de parler aux autres membres de la famille de la détérioration du bien-être mental de Meghan, ce qui contredisait son affirmation selon laquelle le cabinet avait ignoré ses demandes.

Pourtant, un porte-parole du couple a déclaré à BuzzFeed News plus tôt ce mois-ci qu’Harry n’était pas allé demander de l’aide à sa famille “en raison du manque de soutien et d’action de sa famille” concernant d’autres demandes, telles que des demandes de protection contre les médias.

L’allégation sur la santé mentale a également été remise en question, car Harry a déjà expliqué à quel point son frère, le prince William, avait été favorable alors qu’il commençait à se débattre en rejoignant le cabinet après 10 ans dans les forces armées.

Le plaidoyer de Harry pour le travail en santé mentale a commencé avant sa relation avec Meghan.

La chaîne de M. Neil devrait devenir la réponse du Royaume-Uni au diffuseur de droite Fox News.