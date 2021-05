Andrew Neil, de GB News, a lancé une attaque cinglante contre la BBC : “Bavardage anti-britannique” | Royaume-Uni | Nouvelles

Andrew Neil dit qu’il “ne diffusera pas de haine” sur GB News

GB News sera lancé le mois prochain le 13 juin. Un éventail de présentateurs de renom ont été recrutés pour ce qui a été décrit comme la chaîne d’information alternative britannique. L’un des premiers ajouts de la programmation était l’ancien présentateur de la BBC Andrew Neil.

L’Écossais préside GB News et présentera également un programme nocturne sur la chaîne contenant des segments “Wokewatch” et “Mediawatch”.

Il a déclaré que ce ne serait pas une télévision criarde et en colère et a insisté sur le fait qu’elle se conformerait aux règles de l’Ofcom sur l’impartialité.

L’année dernière, M. Neil a quitté la BBC après avoir présenté divers programmes pendant 25 ans.

Dans un tweet suite à son départ, il a écrit : “Je pars sans animosité ni envie de régler des comptes.

Andrew Neil: Le président de GB News s’était précédemment lancé dans une diatribe furieuse contre la BBC (Image: Youtube/TheSpectator)

GB News: Le journaliste chevronné présentera une émission tous les soirs sur la nouvelle chaîne d’information (Image: Twitter / @ GBNEWS)

«Je repense avec affection à mes 25 années passées à faire des programmes politiques en direct pour la BBC.

“Et de la gratitude pour les brillants collègues de Millbank, qui ont toujours veillé à ce que j’entre dans le studio pleinement informé et équipé pour la mêlée.”

M. Neil n’a jamais reculé devant la controverse à l’écran ou hors écran pendant son séjour au diffuseur.

Cela n’a jamais été aussi clair que lorsqu’il a appelé la BBC – alors qu’il travaillait pour le diffuseur – pour diffuser une version spécialement conçue de Horrible Histories, utilisant des épisodes d’archives pour créer une chanson pour marquer le jour où le Royaume-Uni a quitté l’UE.

Horrible Histories: La chanson spéciale a exploré toutes les choses en Grande-Bretagne qui étaient venues de l’étranger (Image: BBC)

Le mashup a été diffusé sur le CBBC iPlayer pour enfants et également disponible sur YouTube.

La chanson « British Things », un numéro de bande dessinée populaire de 2009 mettant en vedette Mathew Baynton en tant que valet de pied et Sarah Hadland en tant que reine Victoria, montre au monarque qu’on enseigne d’où viennent vraiment toutes ses « choses britanniques », y compris le thé, le sucre et le coton.

M. Neil a commenté : “C’est un radotage anti-britannique d’un ordre élevé.

« Est-ce que l’un des frais de licence a été utilisé pour produire quelque chose purement conçu pour nous rabaisser ? »

Dernières nouvelles de la BBC: Neil interviewé peu de temps après avoir quitté la BBC en 2020 (Image: ITV)

Neil Oliver: Neil sera rejoint par son compatriote écossais et ancien présentateur de la BBC Neil Oliver (Image: Twitter / @ GBNEWS)

Le comédien et bien connu Remainer Nish Kumar, qui présente une série d’émissions de la BBC et d’émissions de radio, a présenté une sélection de sketchs d’Horrible Histories choisis parce qu’ils comportaient des références à l’histoire française, italienne et allemande.

La critique de M. Neil a ensuite été reprise par Piers Morgan qui était alors présentateur de Good Morning Britain.

Il a déclaré: “Pourquoi la BBC paie-t-elle des travaux désagréables comme Kumar pour saccager la Grande-Bretagne comme ça?

“Un abus scandaleux et honteux de l’argent public.”

Frais de licence: la Grande-Bretagne a l’un des frais de licence les plus chers d’Europe (Image: Express Newspapers)

M. Neil avait précédemment clairement exprimé son aversion pour M. Kumar, l’ayant précédemment décrit comme “pas drôle” et faisant partie de la production politiquement correcte de la BBC.

La comédienne Emma Kennedy est intervenue pour défendre la chanson sur Twitter, en demandant : “Bavardage ? Quelle partie est factuellement inexacte ?”

M. Neil a répondu: “Que quelqu’un ait déjà prétendu que le thé ou la canne à sucre venaient de Grande-Bretagne. Doh.”

Avant d’annoncer la création de GB News, M. Neil a déclaré : ” GB News est la chose la plus excitante qui se soit produite dans les journaux télévisés britanniques depuis plus de 20 ans.

Piers Morgan: l’ancien hôte de GMB s’est lancé dans le débat lancé par Neil (Image: GETTY)

“Nous défendrons un débat solide et équilibré et une gamme de points de vue sur les problèmes qui affectent tout le monde au Royaume-Uni, pas seulement ceux qui vivent à Londres.

“Nous avons vu un énorme vide sur le marché pour une nouvelle forme de nouvelles télévisées.

“GB News s’adresse au grand nombre de Britanniques qui se sentent mal desservis et non entendus par leurs médias.”

La chaîne a été fondée par Andrew Cole et Mark Schneider et serait inspirée de la formule déployée par le diffuseur américain Fox News.

GB News a toutefois démenti toute comparaison avec le diffuseur américain.