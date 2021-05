Andrew Neil déchire «Harry Windsor-Markle» alors qu’il se moque du duc de Sussex dans une attaque brutale | Royal | Nouvelles

Au cours de son interview explosive avec Dax Shepherd et la productrice Monica Padman sur le podcast Armchair Expert, le duc de Sussex a semblé critiquer le premier amendement – le droit à la liberté d’expression.

Il a dit: «J’ai tellement de choses que je veux dire sur le premier amendement tel que je le comprends en quelque sorte, mais c’est dingue.

«Je ne veux pas commencer à suivre la voie du premier amendement parce que c’est un sujet énorme et que je ne comprends pas parce que je ne suis ici que depuis peu de temps.

“Mais, vous pouvez trouver une faille dans n’importe quoi.

“Vous pouvez capitaliser ou exploiter ce qui n’est pas dit plutôt que de confirmer ce qui est dit.”

Maintenant, Andrew Neil s’est moqué du duc de Sussex après avoir publié ses commentaires sur Twitter.

Mais l’ancien vétéran de la BBC a signé les commentaires comme “Harry Windsor-Markle, Montecito, Californie”.

Cet empannage vient après que d’autres – comme Nigel Farage – se sont moqués de Harry pour ses commentaires.

M. Farage a tweeté: «Le fait que le prince Harry condamne le premier amendement des États-Unis montre qu’il a perdu le complot.

Candace Owens, militante et fondatrice d’un certain nombre d’organisations de droite, a ajouté: “Devinette du dimanche: combien d’entrevues de style hollywoodien le prince Harry et Meghan Markle donneront-ils avant d’atteindre finalement la vie privée qu’ils prétendent si désespérément? “

Le premier amendement couvre un certain nombre de libertés fondamentales aux États-Unis – y compris la liberté de religion; parole; la presse; le droit de se réunir et le droit de pétitionner le gouvernement pour une réparation des doléances.

Cela vient après que l’expert royal Richard Fitzwilliams a critiqué les affirmations de Harry selon lesquelles il avait trouvé la liberté et a déclaré qu’il semble être “de plus en plus piégé”.

M. Fitzwilliams a ajouté à quel point il est “tristement évident” comment Meghan décide maintenant de Harry.

Il a déclaré au Sun Online: “Il nous dit que lui et Meghan ont prétendu qu’ils étaient des gens ordinaires dans un supermarché qui ne se connaissaient pas et qui avaient des regards étranges, aussi bien qu’ils le pourraient!

«Il dit qu’il sait ce qui fait une princesse parce que Meghan le lui a dit.

«Il est facile de conclure qu’il ne se décide plus, il semble que ce soit fait pour lui.

“C’est tristement évident.”

Harry et Meghan ont démissionné de leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale l’année dernière.

La dernière interview du duc intervient deux mois seulement après que Meghan et Harry aient fait plusieurs déclarations explosives à Oprah Winfrey.

Meghan a affirmé qu’il y avait eu des conversations et des inquiétudes concernant la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.