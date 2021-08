Andrew Neil déchire Sturgeon sur l’indépendance et les échecs de l’Écosse | Politique | Nouvelles

Bien que Mme Sturgeon ait affirmé qu’elle organiserait un deuxième vote avant la fin de 2023, M. Neil a affirmé qu’il s’agissait simplement du premier ministre jetant de la “viande rouge” à ses partisans. Si Mme Sturgeon ne prétendait pas à plusieurs reprises qu’un deuxième vote serait sur les cartes, M. Neil a insisté sur le fait que ses partisans “se retourneraient bientôt contre elle”. Au milieu des chiffres accablants sur les décès liés à la drogue en Écosse, M. Neil a également affirmé que le SNP n’avait rien à montrer pour ses 14 ans au pouvoir.

Écrivant pour le Daily Mail, il a déclaré: “Sturgeon a constamment besoin de jeter à ses militants la viande rouge de la séparation parce que c’est tout ce qui les unit vraiment.

“Sans la perspective imminente d’indépendance, ils se replieraient sur eux-mêmes et même se retourneraient contre elle.

“C’est d’autant plus vrai qu’après 14 ans au pouvoir, le SNP n’a vraiment pas de quoi se vanter.”

En effet, selon les chiffres, l’Ecosse a le taux de drogue le plus élevé d’Europe avec 295 par million d’habitants.

Bien que M. Neil ait reconnu que le SNP pourrait tenter de forcer un référendum sans l’autorisation du Premier ministre, il a conclu que les jours de Mme Sturgeon étaient comptés.

Il a déclaré: “Sturgeon et le SNP ont eu des manches remarquables. Mais l’indépendance leur échappe toujours, on ne sait pas comment ils peuvent y parvenir et plus ils sont au pouvoir, plus les choses vont devenir plus difficiles que plus faciles.

“Peut-être qu’avant la fin du Parlement écossais actuel en 2026, Sturgeon sera parti pour le genre de poste international qui revient souvent aux dirigeants de petits pays qui ont bavardé sur la scène mondiale.

“Personne ne devrait envier le membre malchanceux de la hiérarchie SNP qui doit ramasser les morceaux.”

«Je ne pense tout simplement pas que ce soit juste, et le public ne pense pas que ce soit juste, de poser cette question pour le moment.

“S’il est vrai qu’il y a clairement une volonté établie en faveur d’un référendum, alors il y en aura une.”

Mme Sturgeon avait espéré cimenter ses espoirs d’indépendance lors des élections, mais le SNP a perdu un siège de moins que la majorité globale avec 64 sièges.

Le SNP a maintenant entamé des négociations avec le Parti vert sur un accord de coopération qui créerait une majorité indépendantiste de 72 sièges à Holyrood.

Un sondage Panelbase pour le Sunday Times a révélé que 56% des électeurs en Angleterre pensent qu’il ne devrait pas y avoir un autre référendum.