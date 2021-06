Andrew Neil dénonce les ” agitateurs d’extrême gauche ” derrière le boycott de GB News – ” Un non-sens réveillé ” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le président du plus récent réseau britannique a condamné le groupe Stop Funding Hate, qui a lancé le boycott, comme opposant à une société libre. S’exprimant lors de son émission Mediawatch jeudi soir, M. Neil a tiré sur le groupe politique et les entreprises qui ont cédé à leurs demandes.

Il a déclaré : « Il est assez remarquable que des dirigeants sérieux et des entreprises bien établies puissent être si facilement intimidés.

« Ils ont tous mis le genou à terre pour arrêter de financer la haine. Il est important qu’ils – et vous – sachiez à qui ils sont soumis.

« Stop Funding Hate ne défend pas une société libérale et inclusive. Il est dominé par des agitateurs et des manivelles d’extrême gauche qui poussent les annonceurs à boycotter toute organisation médiatique avec laquelle il n’est pas d’accord.

La chaîne de télévision de droite lancée dimanche a promis de défier la culture d’annulation et les comportements de réveil.

M. Neil a déclaré que la chaîne “percerait l’emphase de nos élites dans la politique, les affaires, les médias et les universités et exposerait la promotion croissante de la culture d’annulation pour la menace à la liberté d’expression et à la démocratie qu’elle est”.

Le groupe Stop Funding Hate a lancé le mouvement dans le but d’affamer la plus récente chaîne de revenus publicitaires de Grande-Bretagne.

Cependant, depuis sa création, de nombreuses entreprises ont rétracté leur position.

Jeudi, Moneysupermarket, qui n’avait rejoint le boycott qu’un jour auparavant, est revenu sur sa décision de « suspendre » son espace publicitaire sur GB News.

Il a déclaré : « Le non-sens réveillé a atteint la salle de réunion et le capitalisme d’entreprise est en train de devenir l’idiot utile des fanatiques acharnés à la censure.”

Le président de GB News a en outre averti les entreprises de ne pas se mettre du « mauvais côté » des nouvelles chaînes « des millions de supporters ».

M. Neil a déclaré: “Les téléspectateurs de GB News sont furieux contre les annonceurs qui nous ont critiqués.

« Beaucoup ont écrit pour le leur dire. Et leur nombre augmente.

«Pendant trois nuits consécutives, cette émission a été l’émission numéro un sur toutes les chaînes d’information disponibles au Royaume-Uni.

«Ajoutez notre public, nos amis, nos alliés et nos sympathisants et nous pouvons rassembler des millions de supporters sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas une bonne idée d’être du mauvais côté d’eux.