Andrew Neil dénonce l’hypocrisie des travaillistes concernant la hausse des impôts – “A fait exactement la même chose!” | Royaume-Uni | Nouvelles

Plus tôt ce mois-ci, Boris Johnson a annoncé que l’assurance nationale augmenterait de 1,25 point de pourcentage dans le but de financer les soins sociaux et le NHS après la pandémie. Au cours d’une conversation sur l’augmentation de l’assurance nationale par le gouvernement à l’heure des questions de la BBC, l’ancien président de GB News a commenté l’hypocrisie des travaillistes et l’injustice de l’augmentation de l’assurance nationale.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’assurance nationale n’était pas un impôt équitable, Andrew Neil a avancé l’argument selon lequel l’assurance nationale avait déjà été soulevée sous l’administration du travail de Gordon Brown.

Il a dit : « Pas vraiment. L’assurance nationale commence tout en bas de l’échelle des salaires, elle s’enclenche beaucoup plus bas que l’impôt sur le revenu, donc vous taxez ceux qui ont déjà de faibles revenus, autour du salaire minimum pour augmenter l’argent, pour les rembourser pour les services de santé, donc il est une taxe injuste.

Cependant, Andrew Neil a souligné l’hypocrisie des travaillistes, il a déclaré: “Les travaillistes disent que c’est une taxe injuste, je ne me souviens pas qu’ils aient dit que lorsque Gordon Brown a augmenté l’assurance nationale pour payer le NHS, parce qu’il a fait exactement la même chose.”

« Donc, c’était injuste maintenant, cela devait être injuste à l’époque. »

“Mais les voix étaient calmes à ce moment-là.”

Gordon Brown a levé l’assurance nationale en 2002, qui a levé environ 16 milliards de livres sterling par an.

Il a ajouté: “La chose honnête à faire, si le pays pense qu’il doit dépenser plus pour la santé et les soins sociaux, la chose honnête aurait été d’augmenter l’impôt sur le revenu, car il s’agit d’un impôt à large assiette, et il entre en plus haut dans l’échelle salariale que l’assurance nationale.

L’ancien président de GB News a également évoqué l’idée d’un impôt sur la fortune. vous ne l’obtiendrez pas parce que vos contribuables auraient quitté le pays.

Andrew Neil était auparavant rédacteur en chef du Sunday Times de 1983 à 1994 et a travaillé pour la BBC pendant 25 ans jusqu’en 2020, animant Sunday Politics et This Week sur BBC One.