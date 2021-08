Andrew Neil détaille les raisons d’être optimiste quant à l’économie britannique | Royaume-Uni | Nouvelles

Rishi Sunak : Il n’est pas prévu de prolonger le congé

Le nombre d’employés sur la masse salariale des entreprises britanniques s’est rapproché des niveaux d’avant la pandémie et la croissance des salaires a atteint un niveau record, bien que faussé par les effets des blocages des coronavirus, ont montré aujourd’hui les données publiées par l’Office for National Statistics. Alors que l’économie britannique prolonge sa reprise après la crise de l’année dernière, la masse salariale a augmenté de 182 000 en juillet pour atteindre 28,9 millions, soit 201 000 en deçà du niveau d’avant la pandémie de COVID-19.

Le président de GB News, Andrew Neil, a tweeté : « Le taux de chômage a chuté de près de 0,2 point de pourcentage au Royaume-Uni à 4,7% le mois dernier, alors que 182 000 emplois supplémentaires se sont ajoutés à la masse salariale de l’entreprise, qui n’est plus qu’à 200 000 des niveaux d’avant la pandémie.

“Il y a maintenant plus d’un million de postes vacants, le plus haut niveau jamais enregistré et plus de deux fois plus de postes vacants en juillet 2020.”

Au cours des trois mois précédant juin, le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis les trois mois jusqu’en août 2020.

Rishi Sunak et Andrew Neil ont tous deux salué les chiffres de l’ONS (Image: GETTY/Twitter)

Rishi Sunak a visité une entreprise de poterie l’année dernière pour mettre en évidence son « plan pour l’emploi » (Image : GETTY)

Les chiffres devraient renforcer l’opinion au sein de la Banque d’Angleterre (BoE) selon laquelle l’économie sortira de la pandémie avec moins de dommages à long terme que ne le craignaient d’abord de nombreux prévisionnistes.

L’économiste d’Investec, Ellie Henderson, a déclaré: “Dans l’ensemble, le rapport d’aujourd’hui indique une fois de plus un marché du travail qui se raffermit rapidement.

“Cependant, avec les dernières données indiquant que 1,9 million de personnes étaient toujours en congé en juin, le véritable test sera de savoir comment le marché du travail réagit à la fin du régime de congé en septembre.”

Le Premier ministre britannique Boris Johnson (Image: GETTY)

Sur la base du rapport sur le marché du travail de mardi, JPMorgan a avancé ses prévisions pour la première augmentation des taux d’intérêt de la BoE de six mois au deuxième trimestre 2022 – globalement en ligne avec les attentes des marchés financiers.

Un sondage d’économistes . publié lundi a suggéré que la BoE attendrait jusqu’en 2023, malgré le rebond de l’économie.

L’ONS a déclaré que les heures travaillées en une semaine ont dépassé la barre du milliard pour la première fois depuis le début de la pandémie, sans aucun signe d’augmentation des licenciements avant l’expiration du programme de congé fin septembre.

Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre (Image : GETTY)

Rishi Sunak est le chancelier de l’Échiquier (Image : GETTY)

À son apogée, en mai 2020, le régime versait les salaires de 8,9 millions d’emplois.

Le chancelier Rishi Sunak a commenté : « Je sais qu’il pourrait encore y avoir des obstacles sur la route, mais les données sont prometteuses. »

La BoE estime que le chômage a probablement atteint un pic et ne s’attend plus à un bond à la fin du régime de congé.

Les postes vacants au cours des trois mois précédant juillet ont atteint un record de 953 000, en hausse de 168 000 par rapport à leur niveau d’avant la pandémie, a déclaré l’ONS.

Carte du coronavirus britannique en direct (Image: Express)

En conséquence, de nombreux employeurs ont déclaré qu’ils avaient du mal à trouver du personnel alors que l’économie sortait des blocages.

L’ONS a déclaré que les gains hebdomadaires moyens au cours des trois mois précédant la fin juin ont augmenté de 8,8% par rapport à l’année précédente – la valeur la plus élevée depuis le début des records il y a 20 ans, mais faussée vers le haut par les effets de la pandémie.

Plus de personnes à bas salaires ont perdu leur emploi que de personnes mieux payées.

Les chiffres des gains hebdomadaires moyens pour la période mai-juillet, qui doivent être publiés le mois prochain, sont utilisés dans le processus de “triple verrouillage” pour décider de l’augmentation de la valeur des retraites de l’État.

Taux de vaccination au Royaume-Uni (Image : Express)

M. Sunak a suggéré qu’il ne suivrait pas automatiquement ce processus cette année.

Le salaire total sous-jacent pourrait augmenter entre 4,9% et 6,3% par an, a déclaré l’ONS, avec des incertitudes sur la manière dont les estimations ont été atteintes.

Samuel Tombs, économiste au cabinet de conseil Pantheon Macroeconomics, a déclaré qu’il pensait que la croissance des salaires allait probablement s’essouffler une fois le programme de congé terminé.

Il a déclaré: “En tant que tel, il y a suffisamment de mou sur le marché du travail pour empêcher la croissance des salaires concernant la Banque d’Angleterre.”