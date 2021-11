Andrew Neil, 72 ans, a lancé son avertissement sur les réseaux sociaux hier soir à la suite de la décision de Berlin de suspendre l’approbation du gazoduc soutenu par Gazaprom. M. Neil, qui a quitté son poste de président de GB News seulement trois mois après le lancement de la chaîne en septembre, a fait ces commentaires suite à des informations selon lesquelles les prix du gaz au Royaume-Uni et dans l’Union européenne ont augmenté de 17% depuis la décision de l’Allemagne.

S’adressant aux médias sociaux, l’ancien rédacteur en chef du Sunday Times a écrit : « L’Allemagne a suspendu l’approbation de Nord Stream 2.

« Ce qui n’est pas forcément faux.

« Mais il est probable que cela augmentera encore les prix du gaz. »

Le poste de M. Neil, qui est toujours président du magazine Spectator, a été créé après que le régulateur allemand a fait valoir qu’« il ne serait possible de certifier un opérateur du gazoduc Nord Stream 2 que si cet opérateur était organisé sous une forme légale sous la loi allemande. loi. »

Selon le radiodiffuseur national britannique, le régulateur a ajouté que l’approbation allemande pour le pipeline de 760 milles resterait suspendue jusqu’à ce que « les principaux actifs et ressources humaines » aient été transférés de la société mère suisse Nord Stream 2 entre les mains d’une filiale allemande. , qui possède et exploite la partie allemande du gazoduc.

Par la suite, la filiale doit satisfaire aux exigences de la loi allemande sur l’industrie énergétique d’un opérateur de transport indépendant.

Cette décision entraînera un retard supplémentaire pour le pipeline de 8,4 milliards de livres sterling de Gazaprom, qui aurait été achevé en septembre.

M. Neil, qui compte 1,2 million d’abonnés sur Twitter, a reçu une réponse de ses compatriotes écossais et ancien député travailliste George Galloway, 67 ans.

L’ex-député favorable au Brexit, qui a tenté en vain d’organiser un retour politique lors des élections législatives écossaises de 2021 et des élections partielles ultérieures de Batley & Spen, a répondu en déclarant : « 10 % et en hausse. »

M. Galloway, qui continue d’écrire pour le média public Russia Today, a ajouté : « Il s’avère que c’est l’Allemagne et non la Russie qui utilise l’approvisionnement en gaz à des fins politiques.

Mais le Premier ministre britannique Boris Johnson, 57 ans, a averti la semaine dernière qu’il y avait désormais un choix « entre maintenir toujours plus d’hydrocarbures russes dans de nouveaux pipelines géants et défendre l’Ukraine et défendre la cause de la paix et de la stabilité ».

Les tensions entre le Kremlin et l’Occident ont continué de croître ces derniers mois, des rapports indiquant que la Russie a stationné près de 100 000 soldats à sa frontière avec l’Ukraine.

Moscou a également été entraînée dans la crise des migrants entre la Biélorussie et l’Union européenne.

Un porte-parole lié à Vladimir Poutine, 69 ans, a exprimé son soutien au dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko, 67 ans, en déclarant : « Nous n’avons aucun doute ici que les services migratoires biélorusses prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir la situation dans le domaine juridique ».

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Moscou, Maria Zakharova, 45 ans, a même tenté de rejeter la responsabilité de la frontière sur la Grande-Bretagne.

Elle a déclaré : « La Grande-Bretagne porte une responsabilité historique claire pour tout ce qui s’est passé dans la région depuis – la mort d’Irakiens, la destruction de l’État irakien, les flux sans fin de réfugiés, l’émergence de l’EI, les catastrophes humanitaires dans cette partie du monde. »