Andrew Neil éclate devant une remarque « irrespectueuse » dans une énorme rangée de Covid sur Twitter – « Aucune idée ! | Royaume-Uni | Nouvelles

Réchauffant la ligne, cependant, un utilisateur de Twitter a riposté.

Ils ont répondu à M. Neil en disant: “Peut-être que le problème que vous avez avec la” classe du bavardage littéraire “est que certains d’entre eux peuvent imaginer un monde réel où les fascistes ne gagnent pas et cela pourrait être dangereux”.

Enragé par la remarque, M. Neil a riposté. Il a écrit : « Je vis dans un monde réel où les fascistes ne gagnent pas. Dieu merci.

“Mon père a passé six ans à les combattre comme l’un des millions à s’assurer qu’ils ne gagnent pas. Je suis le fils de mon père. Je déteste les fascistes. Plus les communistes et leurs compagnons de voyage.”

L’énorme prise de bec sur Twitter n’était pas terminée là.

Un autre utilisateur de Twitter est intervenu, répondant à la dernière remarque de M. Neil en disant: “Le défenseur des passeports vaccinaux prétend vivre dans un monde où les fascistes ne gagnent pas.”

M. Neil a répondu: “Je n’ai pas d’opinion tranchée sur les passeports vaccinaux, d’une manière ou d’une autre.

“Mais l’idée qu’ils s’apparentent au fascisme est dingue et montre que vous n’avez aucune idée de ce qu’est le fascisme. Et vous manquez de respect à ceux qui ont donné leur vie en combattant un véritable mal.”