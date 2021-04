Andrew Neil est resté sans voix alors que l’ONU choisit l’Iran pour la commission des femmes | Politique | Nouvelles

Le diffuseur vétéran a déclaré que “les mots me manquent” après l’annonce que l’Iran rejoindra six autres pays au sein de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme basée à New York. Le commentateur politique sur Twitter a écrit: «L’ONU a choisi l’Iran pour diriger sa Commission sur la condition de la femme.

«Il prétend être« le principal organe intergouvernemental mondial exclusivement dédié à la promotion de l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes ».

“Les mots me manquent.”

La Commission des Nations Unies s’emploie à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes – des valeurs qui sont en contradiction avec certaines pratiques du pays.

La décision a été largement critiquée par des militants qui affirment que l’élection de l’Iran à la commission est irrespectueuse envers les femmes qui souffrent quotidiennement de discrimination en République islamique, comme l’obligation de porter le foulard musulman dans les lieux publics.

Les femmes qui participent à des campagnes de désobéissance civile pour protester contre le port obligatoire du hijab sont confrontées à des arrestations et à des poursuites.

Masih Alinejab, un activiste basé aux États-Unis et fondateur du mouvement My Stealthy Freedom qui encourage les femmes à retirer leur foulard, a déclaré que cette décision était une «insulte».

S’adressant au Parlement suédois, elle a ajouté: “Un régime qui ne permet pas aux femmes de prendre des décisions pour leurs propres organes a été élu à un organe chargé de surveiller la condition des femmes dans le monde.”

L’Association des femmes iraniennes de France (AFIF) a été rejoint par leurs homologues en Italie et en Suède, a déclaré dans un communiqué: “Nous considérons l’élection du régime extrêmement misogyne de l’Iran comme une insulte à toutes les femmes iraniennes, les principales victimes de ce régime. au cours des quatre dernières décennies ».

Chaque année, plus d’un demi-million d’enfants, dont certains ont à peine 8 ans, sont contraints de se marier.

Habituellement, ces enfants épousent des hommes beaucoup plus âgés ou déjà mariés.

Certains hommes ont des enfants du même âge que leurs enfants mariées.

M. Rahman a également souligné qu’il existe des pratiques dans lesquelles certaines actions «qui devraient être le choix de la femme» nécessitent toujours l’autorisation de leur père ou de leur mari.

En réponse, le gouvernement iranien a déclaré que les femmes avaient tous les droits dans le pays.

Téhéran a déclaré que leur présence dans des professions telles que la médecine, l’ingénierie et aussi la politique est beaucoup plus importante que dans d’autres États de la région tels que l’Arabie saoudite.