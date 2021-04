Andrew Neil éviscère Macron parce qu’il prétend que «le Brexit ne s’est pas effondré au Royaume-Uni» | Monde | Nouvelles

Le diffuseur vétéran a soutenu un argument avancé par un historien français de premier plan, qui insiste sur le fait que M. Macron est en colère que le Royaume-Uni ne se soit pas effondré en dehors de l’Union européenne. John Keiger, professeur d’histoire française à l’Université de Cambridge, a ajouté que le président français était «jaloux du déploiement de la vaccination en Grande-Bretagne».

Répondant sur Twitter à l’article du Spectator, M. Neil a écrit: «Tout cela est vrai à propos de Macron. Inutile et autodestructrice. Nous devrions être des alliés.

«La semaine dernière, il a armé 3 ministres du cabinet pour qu’ils se rendent sur les ondes pour détruire la Grande-Bretagne.

«L’un d’eux était positivement joyeux en affirmant que nous manquerions de 2e doses ce mois-ci [untrue]. »

M. Macron a été un féroce critique du Royaume-Uni et a joué un rôle clé dans la conduite des négociations commerciales sur le Brexit à la 11e heure en décembre dernier.

Plus récemment, M. Macron a défié les experts scientifiques et les régulateurs européens sur l’utilisation du vaccin Oxford-AstraZeneca.

Le joueur de 43 ans a précédemment qualifié le jab de sauvetage de «quasi-inefficace» et fait une série de demi-tours sur son utilisation – sapant la confiance des Français et risquant des vies.

Le Brexit Grande-Bretagne a continué de prospérer en dehors du bloc et a administré plus de 36 millions de vaccins contre les coronavirus.

Pendant ce temps, la France a administré un peu plus de 12 millions de doses et a été plongée dans un troisième lock-out.

M. Keiger a décrit la situation outre-Manche comme humiliante et souligne que M. Macron fait tout son possible pour saper le programme de vaccination réussi du Royaume-Uni.

M. Keiger a écrit: «Il bouillonne de voir que la Grande-Bretagne ne s’effondre pas après le Brexit, consommé de jalousie par le déploiement de la vaccination britannique et amer à la découverte précoce d’un vaccin par la Grande-Bretagne, tandis que la France souffre d’humiliation, notamment parmi ses propres médias, en tant que seule permanente. membre du Conseil de sécurité de l’ONU pour ne pas en avoir inventé.

«Il est instructif de voir comment les discours de Macron, au point de circonlocution, évitent de citer la Grande-Bretagne lorsqu’ils se réfèrent à des exemples de vaccination réussie.

«Ses lieutenants, comme le jeune ministre de l’Europe, cependant, ne font preuve d’aucune retenue pour répandre la saleté.

«Avec AstraZeneca en tant que trope incarnant le vaccin et le succès post-Brexit, on ne peut pas le voir triompher.»

M. Macron a annoncé que la France entamerait un troisième verrouillage national lors d’un discours mercredi.

«Donc, par conséquent, il n’y a pas de région métropolitaine qui en a été sauvée et c’est aussi plus dangereux qu’à l’automne, donc cela signifie que le virus est [not only] plus contagieux mais peut aussi tuer.

«En fait, les services de soins intensifs doivent maintenant traiter avec des personnes en bonne santé.»

Pendant les quatre prochaines semaines, les écoles et les entreprises non essentielles à travers la France resteront fermées.

Les admissions à l’hôpital continuent d’augmenter et samedi, 5 273 personnes étaient traitées dans des unités de soins intensifs – une augmentation de 19 par rapport à la veille.

Vendredi, le nombre de patients avait augmenté de 145 – la plus forte augmentation en un jour depuis cinq mois.