Andrew Neil explique pourquoi l’UE est terrifiée à l’idée que la victoire des travaillistes fasse du Royaume-Uni un « Cuba Est » | Royaume-Uni | Nouvelles

Andrew Neil discute de la “carte de sortie de prison” de l’UE en 2018

Le leader travailliste Sir Keir Starmer languit dans les sondages, même après les affirmations explosives de Dominic Cummings sur le fonctionnement interne de Downing Street pendant la pandémie de coronavirus. C’est un état de fait accablant pour l’ancien directeur des poursuites pénales, qui se retrouve à la tête d’un parti politique traversant une crise existentielle après que leur raclée lors des dernières élections générales ait été suivie d’une défaite aux élections partielles de Hartlepool et d’une décevante également aux élections locales. Néanmoins, l’idée d’une majorité travailliste à Westminster est quelque chose qui « terrifierait » l’UE, si l’on se fie aux commentaires précédents de M. Neil sur le sujet.

S’adressant à un auditoire du Center for Independent Studies, il a décrit comment l’UE a rendu les négociations avec le Royaume-Uni aussi difficiles que possible pour s’assurer qu'”aucun modèle économique alternatif ne décolle à 20 milles au nord de Calais, dans la cinquième économie mondiale”.

Il poursuit : « Cela les terrifie : qu’un modèle économique alternatif et potentiellement performant puisse être si proche de l’Europe continentale.

“C’est pourquoi, encore une fois, ils ont joué si dur.”

Dans son discours de 2018, il a ajouté que les dirigeants de l’UE s’inquiétaient de l’implantation de deux modèles économiques très différents en Grande-Bretagne.

L’un verrait le pays devenir un paradis pour une faible fiscalité, tandis que l’autre serait un modèle plus protectionniste prôné par Jeremy Corbyn pendant son mandat de leader travailliste.

Et, étant donné que Sir Keir a adopté bon nombre des engagements politiques clés de M. Corbyn depuis sa prise de fonction, la même crainte s’appliquera probablement aujourd’hui.

M. Neil a poursuivi : « Il est intéressant qu’ils s’inquiètent de deux modèles alternatifs.

« Le plus courant, vous l’avez peut-être entendu, est que nous devenons Singapour Ouest, que nous devenons une économie à faible fiscalité et à faible réglementation et que nous réussissons bien.

« Ils détestent l’idée de ça.

« Mais ils craignent également qu’un gouvernement Corbyn ne transforme la Grande-Bretagne en une sorte de Cuba-Est.

« Et la raison qui les inquiète est que cela impliquerait une protection, des contrôles de capitaux et une propriété massive de l’État et des subventions de l’État à l’industrie.

« Ce n’est pas seulement la politique de la gauche européenne, c’est la politique de l’extrême droite européenne.

« C’est la politique de Madame Le Pen, c’est la politique de l’AfD, c’est la politique de M. Salvini.

« Donc, ils ne veulent pas que cela se produise non plus. »

M. Neil s’exprimait à un moment où le parti d’extrême droite AfD représentait une menace sérieuse pour la direction de la chancelière allemande Angela Merkel, la rhétorique anti-UE de Matteo Salvini touchait une corde sensible en Italie et Marine Le Pen reste la menace la plus puissante pour les espoirs d’Emmanuel Macron de réélection en France aujourd’hui.

L’ancien rédacteur en chef du Sunday Times a également fait valoir que la combinaison de la victoire de Leave au référendum de 2016 et de la victoire de Donald Trump à la présidence des États-Unis avait fait craindre dans les capitales européennes ce qui pourrait se passer ensuite.

Mais il a souligné que Bruxelles avait reçu une “carte de sortie de prison”, seuls les dirigeants ont décidé de ne rien faire.

Il a fait valoir: «Après le Brexit à l’été 2016 et l’élection de M. Trump, l’Europe craignait que la vague populiste qui a produit le Brexit et a produit M. Trump tous deux prédisent que tous les experts traditionnels et tous les sondages d’opinion ne se produiront pas que l’Europe allait avoir des ennuis.

«Et pourtant, il a semblé pendant un certain temps que l’Europe allait obtenir une carte de sortie de prison.»

M. Neil a ensuite expliqué comment les dirigeants européens se sont détendus après la réélection de Mark Rutte aux Pays-Bas et la victoire écrasante d’Emmanuel Macron en France.

M. Neil est sur le point de se lancer dans son entreprise la plus récente et peut-être la plus ambitieuse dans le monde des médias, en tant que président de GB News.

La chaîne d’information devrait être lancée le 13 juin, avec M. Neil présentant un programme d’actualités nocturnes.

Le directeur des informations de la chaîne, John McAndrew, est un vétéran de l’industrie depuis 25 ans qui a travaillé pour la BBC, Sky News, ITN et NBC.

Il a déclaré à l’approche du lancement : « Nous pouvons ressentir une réelle soif de quelque chose de frais et de différent dans les actualités et les débats télévisés.