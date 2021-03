Andrew Neil expose les préjugés politiques de la BBC lors d’une interview enflammée sur le diffuseur | Politique | Nouvelles

JUST IN: un économiste dit qu’un accord de 2,3 milliards de livres sterling souligne le mépris de l’UE pour le Royaume-Uni

«Pas de gauche radicale, mais de centre-gauche, un peu plus à gauche, etc.

Interrogé sur la question de savoir si les informations de GB seraient « de droite », M. Neil a répondu: « Si un certain nombre de nos présentateurs étaient du côté du Brexit, et alors?

« La BBC était la plus heureuse lorsque Tony Blair était Premier ministre parce qu’elle avait une vision blairiste de la vie. »

Il a ajouté: « Cela plaira-t-il aux classes métropolitaines qui contrôlent les nouvelles du réseau existant? Non, mais ce n’est pas notre travail. Nous ne cherchons pas à leur plaire.

«Au lendemain du référendum sur le Brexit, BBC Queston Time irait à Bradley, Preston, Wigan dans le nord.

« Certains panélistes diraient que les Brexiteers ne savaient pas pour quoi ils votaient, seulement pour rencontrer une cacophonie de voix nordiques disant » oh oui, nous l’avons fait, et nous ne serons pas patronnés par vous disant que nous ne l’avons pas fait « . «

Plus tôt cette semaine, Andrew Neil s’en est pris aux « sans importance » Meghan Markle et au prince Harry et a exigé qu’ils disparaissent dans l’obscurité.

M. Neil a insisté sur le fait que de nombreuses personnes ne se souciaient tout simplement pas du couple royal.

Malgré les commentaires de M. Neil, la BBC s’est engagée à adopter une approche égale pour tous ses programmes et tente de rester impartiale, comme indiqué dans ses directives éditoriales.