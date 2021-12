Andrew Neil fait éclater la bulle de la fête de Noël dans un seul tweet | Politique | Nouvelles

Boris Johnson a été sous pression à cause d’un prétendu rassemblement de Noël au n ° 10 en décembre dernier. Mais le radiodiffuseur chevronné, M. Neil, a suggéré que les politiciens et les médias avaient des problèmes plus importants sur lesquels porter leur attention.

L’ancien présentateur de la BBC a souligné comment la Russie suscite des craintes de guerre avec son renforcement des troupes à la frontière avec l’Ukraine.

M. Neil a également souligné que l’accord sur le nucléaire iranien est au bord du gouffre, tandis que la Chine fait étalage de ses forces sur Taïwan.

Le diffuseur a tweeté : « La Russie a rassemblé une force massive à la frontière ukrainienne.

« L’Iran revient dans le jeu nucléaire.

« La Chine répète les attaques contre Taïwan.

« Mais l’élite politique et médiatique britannique est obsédée par une fête de Noël qui n’était pas – ou qui était. »

Le tweet de M. Neil intervient après des jours d’informations faisant état d’une prétendue fête de Noël à Downing Street le 18 décembre de l’année dernière.

Le personnel et les assistants auraient bu, mangé du fromage et échangé des cadeaux Secret Santa.

Parallèlement à la prétendue fête du 18 décembre, M. Case inclura dans son examen un rassemblement festif confirmé au siège du ministère de l’Éducation (DfE) à Whitehall le 10 décembre de l’année dernière, et un événement de départ signalé pour un assistant n ° 10 – auquel aurait assisté Boris Johnson – le 27 novembre.

Les deux dates de décembre coïncident avec le moment où le mélange entre les ménages à Londres était restreint, tandis que l’Angleterre était bloquée pendant un mois en novembre.

D’autres allégations, notamment qu’il y avait eu un rassemblement dans l’appartement n°11 de M. Johnson le 13 novembre – la nuit du départ de l’ancien assistant en chef du Premier ministre Dominic Cummings – ne sont actuellement pas incluses dans le champ de l’examen.

Allegra Stratton, porte-parole de M. Johnson, est devenue la première victime de la rangée lorsqu’elle a annoncé sa démission mercredi.

Mme Stratton a présenté des excuses en larmes devant son domicile après la diffusion d’une vidéo montrant des assistants de Downing Street en train de rire d’une fête » fictive » au n ° 10 en décembre 2020.