Andrew Neil fait éruption face à une «injustice monstrueuse» alors que l’Iran enferme Nazanin Zaghari Ratcliffe | UK | Nouvelles

Le diffuseur vétéran s’est tourné vers Twitter pour exprimer sa fureur face à “l’injustice déchirante et monstrueuse” après que de plus amples détails aient fait surface sur la dernière condamnation de Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Le double ressortissant irano-britannique a été détenu dans l’une des prisons les plus infâmes du pays du Moyen-Orient pour des accusations fausses d’espionnage. Elle risque maintenant une autre année derrière les barreaux et une interdiction de voyager d’un an après avoir été reconnue coupable de propagande contre le régime en Iran.

L’agent de bienfaisance, qui nie vigoureusement tout acte répréhensible, a été emprisonné pour la première fois à Téhéran en 2016.

Mais le fait que l’Iran doit également présider la Commission des droits des femmes des Nations Unies (ONU) cette année a suscité l’indignation, M. Neil s’en prenant au régime.

Il a déclaré: «Une injustice déchirante et monstrueuse: l’Iran condamne Nazanin Zaghari-Ratcliffe à une autre année de prison.

“L’Iran, qui préside maintenant la Commission des Nations Unies sur les droits des femmes …”

M. Neil avait précédemment condamné l’implication du régime iranien dans la Commission des Nations Unies sur les droits des femmes, laissant entendre qu’il était resté sans voix face à cette décision.

Le commentateur politique a écrit sur Twitter: «L’ONU a choisi l’Iran pour diriger sa Commission sur la condition de la femme.

«Il prétend être« le principal organe intergouvernemental mondial exclusivement dédié à la promotion de l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes ».

“Les mots me manquent.”

La décision a été largement critiquée par des militants qui affirment que l’élection de l’Iran à la commission est irrespectueuse envers les femmes qui souffrent quotidiennement de discrimination en République islamique.

M. Johnson a dit qu’il était “mal qu’elle soit là en premier lieu”.

Il a déclaré: “Le gouvernement ne s’arrêtera pas, nous redoublerons d’efforts et nous travaillons également avec nos amis américains sur cette question”.

Mme Zaghari-Ratcliffe, qui a une fille âgée de six ans, n’a pas encore été emmenée en prison et prévoit de faire appel de la décision, a déclaré son mari Richard Ratcliffe.

M. Ratcliffe a déclaré que c’était “clairement une tactique de négociation” de la part de l’État assiégé, qui participe aux négociations avec les dirigeants mondiaux sur ses capacités nucléaires.