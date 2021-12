Andrew Neil fustige Boris alors qu’il appelle le Premier ministre à faire bouger le Brexit – « Encore plus européen! » | Politique | Des nouvelles

L’ancien présentateur politique de la BBC, Andrew Neil, 72 ans, a semblé accuser Boris Johnson, 57 ans, de ne pas avoir pleinement profité du départ du Royaume-Uni du bloc bruxellois. M. Neil, qui a démissionné de son poste de présentateur principal et président de GB News en septembre, a ensuite souligné pour le Premier ministre un moyen « peu prestigieux » et « compliqué » pour le Royaume-Uni d’atteindre « la promesse du Brexit ».

Écrivant dans le Daily Mail, le journaliste né à Glasgow a expliqué comment la Grande-Bretagne du Brexit commençait à ressembler à un État continental en augmentant les impôts et en augmentant la taille de l’État.

« Cela ne devient pas plus européen que cela », a-t-il déclaré.

Mais Neil a ensuite souligné comment la libération de Bruxelles a aidé le Royaume-Uni à approuver et à acheter des vaccins COVID-19 en dehors des « processus réglementaires lents » de l’UE, a permis aux actions suisses d’être négociées sur le marché boursier de Londres, vu le Royaume-Uni introduire un système d’immigration basé sur des points, créer des ports francs, mettre fin à la TVA sur les produits sanitaires pour femmes et même réformer les taxes sur l’alcool.

Cependant, le journaliste chevronné, qui a déclaré un jour sur Twitter que sa femme ne savait même pas comment ou s’il avait voté lors du référendum de 2016, a ajouté que le seul moyen pour le Royaume-Uni de « transformer » après le Brexit était de procéder à une réforme de la réglementation.

« Nous pourrions commencer par supprimer les lourdes règles GDPR de l’UE sur la confidentialité numérique », a déclaré le président du Spectator.

M. Neil a ajouté : « Si nous avions moins de réglementations de meilleure qualité couvrant les technologies de pointe telles que la thérapie génique, la cybersécurité, les investissements numériques, l’intelligence artificielle, la robotique et les avancées médicales – des domaines dans lesquels nous sommes déjà en avance sur l’UE – alors les chances d’un véritable dividende du Brexit devient possible. »

Dans une attaque contre le gouvernement de M. Johnson, il a conclu : « Si nous échouons, ce sera parce que le gouvernement Johnson actuel, bien qu’il soit plein de ceux qui ont mené la charge du Brexit de haut en bas, en 2021, s’est inexplicablement précipité dans la mauvaise direction. «

M. Johnson a subi des pressions croissantes ces dernières semaines après que le numéro 10 a été touché par des informations selon lesquelles Downing Street a organisé des fêtes festives à Noël dernier.

Il a ensuite subi un autre revers lorsque les députés d’arrière-ban conservateur ont lancé une rébellion contre le Premier ministre sur les passes de Covid.

Ses problèmes ont été confondus jeudi dernier avec la défaite du siège conservateur autrefois sûr du North Shropshire face aux libéraux-démocrates.

Malgré une période torride, M. Johnson peut souvent se tourner vers le Brexit pour voir ses succès, y compris la campagne de 2016 lorsqu’il a travaillé avec Vote Leave et les élections générales de 2019 lorsqu’il a été élu avec une majorité conservatrice colossale de 80 sièges pour « Get Brexit Done ». .

Mais en repensant à la campagne référendaire, Neil a défié les partisans de Leave et Remain.

Pour les eurosceptiques, il a souligné que les militants de Leave n’avaient rien dit à propos d’un projet de loi sur le divorce de 40 milliards de livres sterling, hésitaient à aborder les problèmes potentiels en Irlande du Nord et avaient conclu un accord de libre-échange avec l’UE qu’il a décrit comme « beaucoup moins efficace » que l’adhésion à la Marché unique.

Cependant, pour les europhiles, y compris le chancelier de l’époque, George Osborne, 50 ans, Neil a affirmé qu’une grande partie du « Project Fear » ne s’était pas concrétisée et a souligné comment Airbus « investit plus que jamais » et tout Brexodus d’emplois dans la ville de Londres a été « » éclipsé » par les centaines de milliers créés depuis 2016.