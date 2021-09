Andrew Neil fustige GB News à propos d’erreurs techniques à la date de lancement – “C’est allé de mal en pis ! | Royaume-Uni | Nouvelles

Andrew Neil interrogé sur le départ de GB News par Fiona Bruce

Le pilier du journalisme britannique, qui a pris du recul par rapport au nouveau GB News, a dévoilé son quasi-effondrement suite à son expérience chez le diffuseur. Admettant qu’il “a frôlé la panne”, M. Neil a affirmé que le nombre de catastrophes techniques l’avait “désespéré”.

“C’était terrible, c’était terrible”, a-t-il déclaré au Daily Mail.

La nuit de lancement en juin a été en proie à des erreurs techniques, du son à l’éclairage, mais M. Neil a affirmé que les problèmes avaient empiré.

“C’est allé de mal en pis”, a-t-il déclaré.

“Il y a eu un jour où nous avons passé toute la journée à préparer le programme et à arranger un certain nombre d’interviews sur toute la ligne [meaning remotely, rather than in the studio] parce que c’était le modèle d’affaires.

Andrew Neil, ancien président de GB News (Image: PA)

Andrew Neil (Image: BBC)

« À huit heures moins une [his flagship show was broadcast live at 8pm] Je me suis assis, écouteur dans, microphone allumé, seulement pour être informé par le directeur que nous n’avions aucune communication externe, donc je n’avais pas d’invités.

À une autre occasion, M. Neil a affirmé qu’une nuit, la technologie a échoué avec seulement 15 secondes avant le temps d’antenne.

Il a ajouté : « À un moment donné, nous attendions de passer à l’antenne et tout le système est tombé en panne. Il a dû être redémarré et nous n’y sommes parvenus qu’avec 15 secondes d’avance.

«Ce stress était tout simplement énorme. Cela signifiait que vous ne pouviez pas penser au journalisme.

« Vous vous demandiez constamment : « Allons-nous passer l’heure ? » À la fin de cette première semaine, je savais que je devais sortir.

« Cela commençait vraiment à affecter ma santé. Je ne dormais pas. Je me réveillais à deux ou trois heures du matin.

Dans l’interview, Andrew Neil a comparé la start-up au lancement de Sky News en 1988 qu’il a supervisé avec Rupert Murdoch.

Il a déclaré : « Chez Sky, nous avions eu trois semaines de répétitions avant de passer à l’antenne.

Andrew Neil sur l’heure des questions de la BBC (Image: BBC)

«GB News a eu à peine une semaine et il y a eu tellement de problèmes avec la technologie. Le PDG voulait passer à l’antenne, même si c’était délabré, puis améliorer les choses. »

Avant le lancement, M. Neil a déclaré : « Nous lançons un bateau qui n’est qu’à moitié construit. Nous construirons le reste quand il flottera.

« Je ne suis pas un constructeur naval, mais il me semble que si vous lancez un bateau qui n’est qu’à moitié construit, il coulera.

Andrew a annoncé officiellement qu’il quittait GB News en tant que président et présentateur principal plus tôt ce mois-ci sur Twitter.

Andrew Neil lors du lancement de GB News (Image: GETTY)

La semaine dernière, l’ancien président de GB News a publiquement critiqué la chaîne d’information lors de son apparition à l’heure des questions de la BBC.

Lors de sa première apparition à la télévision après avoir démissionné de GB News, il a déclaré : « De plus en plus de différences sont apparues entre moi-même et les autres cadres supérieurs et le conseil d’administration de GB News.

“Plutôt que ces différences se rétrécissent, elles sont devenues de plus en plus larges.”

Répondant au récit d’Andrew sur la situation, un porte-parole de GB News a déclaré au Daily Mail qu'”à aucun moment” M. Neil n’avait fait part de ses préoccupations.

Panneau GB News Tonight Live (Image: GB News)

Ils ont déclaré: «À aucun moment, Andrew n’a fait part de ses inquiétudes quant à la direction éditoriale de GB News se déplaçant vers la droite. Comme pour toutes les entreprises, la prise de décision appartient au conseil d’administration, et GB News n’est pas différent. En tant que membre du conseil d’administration, Andrew avait les mêmes droits et capacités de soulever des préoccupations, et il était au courant de toutes les décisions.

« La date de lancement de GB News a été fixée pour tenir compte des propres projets de voyage d’Andrew. En effet, contrairement aux souhaits de la direction, c’est Andrew qui a insisté pour que la date de lancement soit annoncée, faute de quoi il a refusé de se rendre à Londres pour cela.

«À aucun moment, Andrew n’a demandé à être président exécutif et à aucun moment cela ne lui a été proposé. Il a toujours été président non exécutif. Il avait “plein mot à dire sur les décisions de programmation et le talent”.

Ils ont poursuivi: «Le conseil d’administration a permis à Andrew de s’absenter pendant l’été pour recharger ses batteries. Il a ensuite demandé à partir et le conseil a accepté cette demande. Les conditions de son départ ont été correctement négociées et documentées, Andrew ayant suivi des conseils juridiques tout au long.

Andrew Neil (Image: GETTY)

“Le fait qu’il ait choisi d’ignorer ces termes et de rendre son départ inutilement controversé et public est une décision avec laquelle il devra vivre.”