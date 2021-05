Andrew Neil fustige le «peu d’hypocrisie» de Meghan Markle à propos du livre pour enfants | Royal | Nouvelles

Le commentateur politique Andrew Neil a pris pour cible Meghan Markle alors que la duchesse de Sussex publie son premier livre pour enfants. Le livre devrait se concentrer sur la relation entre les pères et leurs fils tout en étant basé sur la relation entre le prince Harry et son fils Archie. En parlant de This Morning, Andrew Neil a insisté sur le fait qu’il était hypocrite de la part de Meghan de se concentrer sur ce sujet.

Il a insisté sur le fait que l’interview à la bombe de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey n’avait rien de bon pour la relation entre Harry et son père.

Il a ajouté qu’il était préoccupant que la première page se lit “Meghan, la duchesse de Sussex” après que le couple ait attaqué l’institut de la monarchie.

Il a déclaré: «Vous dites que c’est sur la relation entre les pères et les fils ou les pères et leurs enfants, je ne suis pas sûr que son entretien avec Oprah ait beaucoup contribué à cette relation particulière pour le prince Charles et le prince Harry.

«Je pense qu’il est intéressant qu’elle ait la duchesse de Sussex collée sur la première page.

“C’est après avoir sauvé la famille royale dans cet entretien avec des plaintes vraiment importantes.

“La plupart de ce que nous pouvons vérifier factuellement s’avèrent être vrais comme s’ils étaient mariés à l’avance ou qu’Archie se verrait refuser d’être un prince.”

M. Neil a insisté sur le fait que ce livre visait à gagner de l’argent et a appelé les gens à se concentrer moins sur le couple royal.

«Je pense qu’il y a un peu d’hypocrisie ici, elle va gagner de l’argent, c’est le but de ça maintenant.

«J’ai le sentiment que plus tôt les médias et le public se désintéresseront de ce couple qui vit juste au nord de Los Angeles en Californie, mieux nous serons tous.

«Ce n’est pas vraiment grave.

“Après en avoir lu un peu dans le communiqué de presse de l’éditeur, les pros sont assez terribles.”

De nombreux commentateurs ont attaqué la duchesse pour la sortie de son nouveau livre, notamment l’ancien animateur de Good Morning Britain Piers Morgn.

M. Morgan a écrit dans une chronique du Daily Mail: “Malgré la soif apparemment illimitée de Mme Markle pour commettre des actes d’hypocrisie gargantuesque qui cherchent l’attention, cela semblait au-delà de la parodie. Mais c’était réel.

«Je me demande à quel point ces sentiments touchants résonneront avec sa propre famille ou celle de son mari?

«N’oublions pas, Mme Markle a impitoyablement renié son père Thomas et refuse d’avoir quoi que ce soit à faire avec lui malgré le fait qu’ils vivent maintenant à seulement 70 miles l’un de l’autre.»