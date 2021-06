Andrew Neil jure la guerre contre l’annulation de la culture lors du lancement de GB News – « Autonomisez ceux qui sont ignorés » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La nouvelle chaîne a ouvert avec une introduction d’une heure de la programmation de présentation. GB News a été créé pour rivaliser avec les chaînes d’information et d’actualité britanniques, dont la BBC et Sky.

Parmi la liste d’hôtes de haut niveau se trouvent l’ancienne présentatrice de Sky Sports Kirsty Gallacher, l’ancien présentateur de la BBC Simon McCoy et l’ancien présentateur d’ITV Alastair Stewart.

Les diffuseurs ont offert un aperçu de leurs programmes respectifs à partir de différents endroits autour du studio GB News dans l’ouest de Londres.

L’ancien présentateur politique de la BBC, M. Neil, a prononcé un monologue d’ouverture lors du lancement de dimanche.

Il a déclaré aux téléspectateurs que GB News couvrira “les histoires qui comptent pour vous et celles qui ont été négligées” et livrera “une vaste gamme de voix qui reflètent les opinions et les valeurs de notre Royaume-Uni”.

LIRE LA SUITE: Andrew Neil glisse à la BBC: “Nous n’oublierons pas ce que signifie le B”

Il a poursuivi: “C’est notre objectif explicite de responsabiliser ceux qui sentent que leurs histoires, leurs opinions, leurs préoccupations ont été ignorées ou diminuées.

« Nous sommes fiers d’être britanniques. L’indice est dans le nom.”

L’ancien présentateur de la BBC a poursuivi en déclarant que les informations britanniques “ne s’attarderaient pas beaucoup sur les derniers potins de la bulle de Westminster”.

M. Neil a ajouté que la chaîne “percerait la pompe de nos élites dans la politique, les affaires, les médias et les universités et exposerait la promotion croissante de la culture d’annulation pour la menace à la liberté d’expression et à la démocratie qu’elle est”.

GB News est le premier nouveau réseau d’information britannique en 24 ans, depuis le lancement de BBC News 24 en 1997.