Andrew Neil laisse le Rejoiner Lord Adonis s’agiter après l’avoir confronté avec son propre tweet | Politique | Nouvelles

L’ancien journaliste de la BBC, largement considéré comme l’intervieweur le plus dur de Grande-Bretagne, a confronté le pair travailliste avec son propre tweet lors d’une grillade sur Spectator TV. Un Lord Adonis tortueux a tenté de nier l’avoir dit, avant d’être contraint d’admettre que Kate Bingham, présidente du groupe de travail britannique sur les vaccins, avait « fait du bon travail ».

M. Neil a déclaré à Lord Adonis: « Vous avez dit que le déploiement du vaccin britannique » conduirait à des milliards de contrats corrompus « et que l’approvisionnement et la distribution seraient un » fiasco « . »

Le pair travailliste, qui fait campagne pour que le Royaume-Uni rejoigne l’UE, a répondu: « Non, ce n’est pas correct. Je n’ai pas dit cela. »

M. Neil a déclaré: « Eh bien, c’est le cas, j’ai le tweet ici.

Le 11 novembre, vous avez tweeté: ‘Il semble maintenant que le vaccin va conduire à des milliards de contrats corrompus et d’emplois pour les amis et les relations des ministres, comme les EPI et les tests et traçages … faisant de l’approvisionnement et de la distribution un fiasco aussi ».

« Ce sont vos mots. »

Lord Adonis a déclaré: « Non, je parlais de tous les EPI et de tous les contrats dont nous savions à l’époque. »

L’ancien journaliste de la BBC a insisté: « Non, il semble maintenant que le vaccin va conduire à des milliards de contrats corrompus ». «

Lord Adonis a répondu: « J’aurais fait un achat direct.

Au total, 28 991 188 personnes au Royaume-Uni ont reçu leur premier coup, selon les derniers chiffres du gouvernement.

Quelque 2 775 481 ont également reçu leur deuxième dose.

La vie d’environ 6100 personnes âgées a été sauvée en quelques mois seulement grâce au programme de vaccination, selon une nouvelle étude de Public Health England.

Pendant ce temps, l’Union européenne – qui est sous pression en raison de son déploiement lent et chaotique – a menacé de bloquer les exportations de jabs vers le Royaume-Uni.

La Commission européenne a mis en place un régime plus strict pour refuser les exportations de vaccins vers les pays qui se portent mieux dans la pandémie.

Cela survient alors qu’une troisième vague de cas de coronavirus balaie de nombreux pays de l’UE.